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Araç sahiplerine kritik uyarı: 20 bin liraya kadar masraf çıkabilir

01.11.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsimi öncesi, motorlu taşıtların antifriz ve sıvı bakımlarının aksatılmaması motor ömrünü uzatırken, oto tamir ustaları sahte ve kalitesiz sıvılar kullanmanın motorda 15-20 bin liraya kadar masrafa yol açabileceğini belirtiyor.

Araç sahiplerine kritik uyarı: 20 bin liraya kadar masraf çıkabilir

Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı, 25 milyona yaklaşırken, her geçen gün artan talep ve araç sayısı, beraberinde art niyetli kişiler için fırsat oluşturabiliyor. Kış mevsimine girerken motorlu taşıtların antifriz ve sıvı bakımlarının yapılması hayati önem taşıyor. Sıvı ve yağ bakımının aksatılması durumunda araçlar, sürücülere maliyeti 15-20 bin liraya kadar ulaşabilen arızalara yol açabiliyor.

İNTERNETTE SATILAN ÜRÜNLERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Maliyetlerin artması nedeniyle bakımlarını ucuza yaptırmak isteyen araç sahipleri kimi zaman ucuz olsun diye internet üzerinden, bayiliği bulunmayan yerlerden düşük maliyetlere yağ, antifriz ve çeşitli filtre çeşitlerini alabiliyor. Uzmanlar ise tüm bayilerde fiyatların birbirine çok yakın olduğunu, ucuza satılan ürünlerin orijinal paketler içerisine sahte dolum olabileceğini, bunun kullanımının da araçlarda ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı

Araç sahiplerine kritik uyarı 20 bin liraya kadar masraf çıkabilir-1

"SOĞUTMA SIVISI OLARAK SU DEĞİL, ANTİFRİZ KULLANILMALI, YAĞ DEĞİŞİMLERİNİN ERKEN YAPILMASI GEREKİYOR"

Ordu’da oto tamir ve bakım ustalığı yapan Ali Osman Yılmaz, araçlardaki motor soğutma sıvısının su değil, antifriz olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, motor yağının önemine de değinerek, “Bizim memleketimizde genelde araçlara su koyuluyor ve bu nedenle zamanla motorun blok kısmında ve radyatörde çürümeler oluşuyor. Uzun süre su kullanımının ardından antifriz konulduğunda ise su kaçakları meydana geliyor. Bunlar yolda fark edilemediği için araçlarda ciddi sorunlara yol açabiliyor. Araca yeniden motor yaptırmaya kadar gidebiliyor. Yağ değişim kilometrelerine de çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle şehir içi trafiğinde artık yoğunluk arttı, araçları bakım kilometrelerinden biraz daha erken yağ değişimi yaptırmak gerekiyor. Araçların duran trafikte boşa çalıştığı süre çok oluyor, bu nedenle yağ bakımını erken yaptırmak motor ömrünü uzatıyor” dedi.

Araç sahiplerine kritik uyarı 20 bin liraya kadar masraf çıkabilir-2

"20 BİN LİRALIK MASRAF ÇIKARTABİLİR"

“Parça fiyatları çok aşırı yüksek ve maliyetler de arttı, şu anda bir araca motor yaptırmak 15-20 bin lirayı geçiyor” diyen Yılmaz, “Bu nedenle bakımları zamanında yaptırmak ve dikkat etmek gerekiyor. Belki bin liralık bir masraftan kaçılıyor ama bu ileriye doğru 15-20 bin liralık masraf olarak geri dönebiliyor. Artık araçların da fiyatları çok yükseldi, insanların hem can hem de mal güvenlikleri için bunlara dikkat etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

"İNTERNETTE SATILAN ÜRÜNLER SAHTE OLABİLİYOR"

Oto tamir ve bakım ustası Ali Osman Yılmaz, araçlarda filtrelerde bilindik ve orijinal markaların kullanılması gerektiğini ifade ederek, “Birebir satıcıdan alınması çok önemli. özellikle internet ortamında sahte ürün çok fazla, bilindik markaların birebir aynılarını yapıp gönderiyorlar. Biz anlıyoruz ama müşteriler fiyata baktıkları için anlayamıyor. Özellikle geri dönüşüm yağlarını, orijinal yağ bidonlarına dolum yapıyorlar. Bu da aracın motorunda tortulara neden oluyor, kanalları tıkayıp büyük masraflara yol açabiliyor” ifadelerine yer verdi.

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(İHA)

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