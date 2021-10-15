HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Araç sahiplerine önemli uyarı! "Kışın araçlarınızı antifrizsiz bırakmayın"

Araç sahiplerine önemli uyarı! "Kışın araçlarınızı antifrizsiz bırakmayın"

15.10.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araçlarına kışlık bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar sanayinin yolunu tuttu. Kışın araç bakımının önemine değinen oto tamircileri, mutlaka antifriz kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Oto tamirciler, aksi takdirde araç sahiplerinin 15 bin TL ile 50 bin TL arasında bir masrafla karşılaşabileceğine dikkat çekti.

Araç sahiplerine önemli uyarı! "Kışın araçlarınızı antifrizsiz bırakmayın"

Havaların soğuması ile birlikte araçlarda donma olayları yaşanmaması için oto tamircilerden uyarı geldi. Kışlık bakımlarını yaptırmayıp ve araçlarının motor suyuna antifriz ekletmeyen sürücüler, farklı arızalara neden olup büyük problemlere yol açabiliyor. Kışın en önemli bakımlardan birinin araca antifrizin eklenmesi gerektiğini belirten oto tamircileri aksi takdirde araçlarda 15 bin TL ile 50 bin TL arasında büyük masraf çıkabileceğini söylüyorlar. Kışlık bakımların aracına göre, 500 TL ile 800 TL arasında değiştiğini ifade eden tamirciler, bakımlarda ise doğru ustalara ve kaliteli ürünlerin kullanılmasına dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundular.

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden bile gelenler varÜcreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden bile gelenler var

"ARACA SOĞUK HAVALARDA ANTİFRİZ KOYMAZSAK ARACIN MOTOR BLOĞU ÇATLAYABİLİR"

Kış bakımlarının başladığını vurgulayan oto tamirci Fatih Uygun, “Öncelikle kışın araçlarda antifriz var mı yok mu bakmak gerekiyor. Sonrasında ise antifrizin donma derecesini kontrol edip 25 derece olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Antifriz sudaki paslanmayı önler hem de motorun soğutmasına yardımcı olur. Sadece antifriz değil bunun yanında kışlık lastikler, sis farları, gibi birçok bakılması gereken şeyler var. Antifrizi yağ bakımına getirirsek daha iyi olur. Araca soğuk havalarda antifriz koymazsak aracın motor bloğu çatlayabilir. Bunun sonucunda ise masrafa yol açabiliyor. Kışlık rutin bakım ise aracına göre değişerek 800 TL’yi buluyor” şeklinde konuştu.

Antifriz

"BAKIM FİYATLARI ORTALAMA OLARAK 500 TL'DEN BAŞLIYOR"

Vatandaşların kışlık araç bakımlarını yaptırmak için gelmeye başladıklarını ifade eden oto tamirci Ali Sağlam, “Bizler vatandaşın isteği doğrultusunda araçlarının bakımlarını yapıyoruz. Kışın özellikle araçlara antifriz koyulması yönünde uyarıyoruz. Bunun yanında ise rutin bakımlar yapıyoruz. Kışın araç motorlarında genellikle sorunlar antifriz koyulmadığı için çıkıyor. Bu sorunlar ise motor blok çatlaması, silindir çatlaması gibi büyük masraflı sorunlara yol açıyor. Bu masraflar ise aracına göre değişiyor ama 15 bin ile 50 bin TL arasında değişiyor. Bakım fiyatları ortalama olarak 500 TL’den başlıyor” ifadelerini kullandı.

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktıHayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacakBakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacak
Ülke alarmda! 'Vampir' firar ettiÜlke alarmda! 'Vampir' firar etti
Yenilendi! Türkiye'de satışa sunuluyorYenilendi! Türkiye'de satışa sunuluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni dönem başladı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Yeni dönem başladı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.