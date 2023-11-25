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  4. Araç sürücüleri dikkat! Bugün itibarıyla kış lastiği denetimleri başladı

Araç sürücüleri dikkat! Bugün itibarıyla kış lastiği denetimleri başladı

25.11.2023 11:41 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluk tarihi, 1 Aralık'tan 25 Kasım'a çekilmişti. İstanbul'da bugün itibarıyla kış lastiği denetimleri başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüsleri ve ticari araçları durdurarak kış lastiği olup olmadığını kontrol etti.

Araç sürücüleri dikkat! Bugün itibarıyla kış lastiği denetimleri başladı

İstanbul Valiliği'nin ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluk tarihinin 25 Kasım çekmesinin ardından il jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerinde denetim gerçekleştirdi.

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YOLCU OTOBÜSLERİ DENETLENDİ

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı otobüsler durdurularak otobüslerde kış lastiği olup olmadığı ve kış lastiklerinin uygunluğu kontrol edildi. Otobüs şoförlerine kış lastiğinin önemi hakkında bilgi verildi.

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Ticari araçlarda yolculuk yapan kadın yolcular da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle broşürle bilgilendirildi.

Kaynak: DHA

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İstanbul kış lastiği İstanbul Valiliği
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