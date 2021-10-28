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Araç zarar görmesin diye kendini siper eden temizlik işçisi! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

28.10.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de belediyenin temizlik işçisi, ağaç kesimi esnasında zarar görmesini istemediği araba için kendisini siper etti. Bir vatandaşın telefonuna yansıyan anların sosyal medyada paylaşılması üzerine temizlik işçisi Türkiye'nin gündemine oturdu. “Araba güzeldi, çizilmemesi için önüne siper oldum. Arabayı koruduk” diyen Veysel Dikmen, kendisinin zarar göreceği bir durum olmadığını, refleks olarak aracı korumak için harekete geçtiğini söyledi.

Araç zarar görmesin diye kendini siper eden temizlik işçisi! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü cadde ve sokaklardaki ağaçları budamaya başladı. İşçiler, Hükümet Sokak üzerinde ağaç budama işlemi yaparken, ağaçlardan birinin altında otomobil olduğunu gören işçi Veysel Dikmen, düşecek dalların aracın kaportasını çizeceğini düşünerek sürücüyü bulmaya çalıştı.

"GÖĞSÜNÜ SİPER EDEN FEDAKAR BELEDİYE İŞÇİSİ"

Sürücüyü bulamayan Dikmen, araç zarar görmesin diye üzerine sırt üstü yattı. O an ise fotoğraflanarak sosyal medyada, 'Vatandaşın arabasına zarar gelmesin diye göğsünü siper eden fedakar belediye işçisi Veysel Dikmen' diye paylaşıldı.

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"BİR ANLIK REFLEKS OLDU"

Otomobilin zarar görmesini istemediğini belirten Veysel Dikmen, “Otomobili korumak için yaptım. Araba güzeldi. Arabanın çizilmemesi için önüne siper oldum. Arabayı koruduk. Ondan sonra işimize devam ettik. Benim zarar göreceğim bir durum yoktu. Zaten ağaç dalları süs ağacı olduğu için ufaktı. Maksadım sadece arabayı korumaktı. Bir anlık refleks oldu. Araba oradaydı ve ben korumak zorunda kaldım. Şoförünü aradık ancak bulamadık. Araba kaldırımdaydı. Kaldırıma park etmek yasak olmasına rağmen ben yine de arabayı korumak istedim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Düzce
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