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Aracın önünü kesip 1 kişiyi kaçırmışlardı! Polis ekipleri olayı çözdü: Gerçek ortaya çıktı

01.03.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir sitenin otoparkından çıkmakta olan otomobilin önünü servis minibüsü ile keşen şahıslar, otomobil sürücüsünü önce sokak ortasında darbetti. İçlerinden biri silahlı olan şahıslar darbettikleri sürücüyü daha sonra zorla minibüse bindirerek kaçırdı. Öte yandan aracın içinde bulunan kadın ise minibüsü takip etti. Olayı araştıran polis ekipleri gerçeği ortaya çıkardı. Araçtaki kadının şüphelilerle iş birliği yaptığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Aracın önünü kesip 1 kişiyi kaçırmışlardı! Polis ekipleri olayı çözdü: Gerçek ortaya çıktı

İstanbul Tuzla'da dün bir siteden çıkan, içinde kadın yolcunun da bulunduğu otomobilin önü minibüsle kesilmişti. Minibüsten inen silahlı 3 kişi tarafından zorla indirilip darbedilen sürücü, kaçırılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri gerçeği kısa sürede ortaya çıkardı. Şüphelilerle iş birliği yaptığı ortaya çıkan kadın yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ÖNCE DARBETTİLER, SONRA KAÇIRDILAR

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, siteye kısa süre önce taşındığı öğrenilen İ.G.(40) yanında İ.Z.D.(28) adlı kadın ile birlikte otomobiliyle sitenin otoparkından hareket etti. Otoparktan çıktıkları sırada servis minibüsüyle otomobilin önü kesildi. Minibüsten inen biri silahlı 3 kişi, önce otomobilin kapılarını açmaya çalıştı ardından aracın camlarına vurmaya başladı. Daha sonra otomobil sürücüsü İ.G.(40) ve yolcu koltuğunda oturan İ.Z.D.(28) araçtan indi. Şüpheliler, darbettikleri sürücüyü zorla minibüse bindirdi. Minibüse binen şüpheliler, olay yerinden ayrılırken kadın ise otomobile binerek, minibüsün peşinden gitti.

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Olayla ilgili inceleme başlatan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçeği kısa sürede ortaya çıkardı. Yapılan çalışmalar sonucunda İ.Z.D.'nin, İ.G.'ye ait iş yerinde çalıştığı, bir şüphelinin ise İ.Z.D ile sevgili olduğu ve daha önce İ.G. ile çalıştığı, olayda İ.Z.D. ve sevgilisinin birlikte hareket ettikleri ortaya çıktı.

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108 BİN LİRA PARASINI GASBETTİLER

Çalışmaların devamında, İ.Z.D.'nin de dahil olduğu şüphelilerin kaçırılan otomobil sürücüsü İ.G.'yi ormanlık alana götürerek darp ettikleri, 108 bin lira parasını gasbettikleri belirlendi. Sürücü İ.G.'nin kendi otomobiliyle hastaneye gittiği anlaşıldı. Kaçırılma olayında kullanılan minibüs ise havaalanında terk edilmiş halde bulundu. Araç içerisinde 1 adet silah ele geçirildi. İ.G.'nin hastanedeki tedavisi sürerken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden İ.Z.D. isimli kadın evinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelinin ve kaçırılan sürücünün yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisin kaçan diğer şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.

(DHA)

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