Aracına çarpıp kaçan kamyoneti, TIR'ıyla ara sokaklarda kovaladı

Hatay Samandağ'dan aldığı yükü İzmir'e götüren Mahmut Kerimoğlu (54) idaresindeki TIR'a, Turgutlu ilçesi girişi yeni garaj kavşağı trafik ışıklarında beklerken, sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet arkadan çarptı.
KAMYONETİN ÖNÜNÜ KESTİ
Kazaya bakmak için aracından inen Kerimoğlu, tırına çarpan kamyonetin uzaklaştığını gördü. TIR'ı ile şehir içine girip aracı izleyen Kerimoğlu, 20 dakikalık takip sonucu kamyonetin önünü kesti.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ARACINI BIRAKIP KAÇTI
Kamyonet sürücüsü aracını bırakıp kaçarken, Kerimoğlu durumu polise bildirdi. Kazayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kamyoneti bulunduğu yerden kaldırdı.
(AA)
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