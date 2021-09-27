Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkiinde cumartesi saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de ikamet eden 27 yaşındaki futbolcu Burak Gündoğdu emekli astsubay babasına ait otomobille transfer görüşmesi için 23 Eylül’de yola çıktı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER ARACIN YANDIĞINI GÖRDÜ

Olay yerinde şüpheli bir araç gördüklerini söyleyen vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Burak Gündoğdu’nun içinde bulunduğu otomobilin alev alev yandığını gördü.

Yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yanarak hayatını kaybeden futbolcu Burak Gündoğdu’nun cesedi DNA testi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

SIR PERDESİ ARALANAMADI

Gencin ölümüyle ilgili sır perdesi ise hala aralanamadı. Futbolcunun aracıyla birlikte yakılarak mı öldürüldüğü, intihar mı ettiği ya da kazaya mı kurban gittiği araştırıyor.

Hayatını kaybeden Burak Gündoğdu’nun Çorumspor, Akşehirspor, İskenderun Körfezspor, Ceyhanspor, Bursa Nilüferspor, Çerkezköy 1911, Aksarayspor ve Karamanspor’da santrafor olarak futbol oynadığı öğrenildi. (İHA)



