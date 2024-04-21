Aracını park etti, bir süre sonra başına gelen olayla sarsıldı! "Bu durumu daha önce de yaşadık"

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Emre Kanbulat, aracını Yunus Emre Mahallesi Derman Sokak'taki evinin bahçesine park etti. Bir süre sonra aracına gelen Kanbulat hayatının şokunu yaşadı.

Aracın ön camına yorgun mermi isabet ettiğini gören sürücü, duruma isyan etti.

Aracına yorgun mermi isabet eden Emre Kanbulat şöyle konuştu:

"BU DURUMU DAHA ÖNCE DE YAŞADIK"

"Evimin önünde park halindeki aracıma yorgun mermi düştü. Bu durumu daha önce de yaşadık. Bir arkadaşımızın kızı vefat etti. Evin önünde bizim kızlarımız da var, çocuklarımız da var, oynuyorlar.

"MERMİ HAVADA KALMIYOR, BİR YERE DÜŞÜYOR"

Daha duyarlı olsunlar. Bu mermi havada kalmıyor. Bir yere düşüyor. Araba bizim için önemli değil ama çocuklarımızın başına bir şey gelse biz ne yaparız yani? Sizin çocuğunuzun da başına gelebilir. Her şey olabilir. Ama çocuklarımıza bir şey olmasın başka bir şey istemiyorum"

(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





