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Aracını polislerin üzerine sürdü, savunması şaşkına çevirdi! Korku dolu anlar kamerada

10.11.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Bursa'da Batuhan B., kendisine ‘dur’ ihtarında bulunan polislerin üzerine otomobilini sürüp kaçtı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, 5 kilometrelik takiple yakalanan Batuhan B.'nin savunması ise şaşkına çevirdi. Alkollü olduğu belirlenen Batuhan B.'ye 40 bin TL ceza kesilip, aracı trafikten men edildi. İşte detaylar...

Aracını polislerin üzerine sürdü, savunması şaşkına çevirdi! Korku dolu anlar kamerada

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde denetim yaparken otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü otomobilin polislerin üzerine sürüp kaçtı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, bölgeye takviye isteyen ekipler, sürücünün peşine düştü.

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Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndan İzmir yönüne doğru kaçışını sürdüren şüpheli, izini kaybettirmek için Gaziakdemir Mahallesi'nde ara sokaklara girdi. Şüphelinin kaçış güzergahını kapatan ekipler, olası bir kaza ihtimaline karşı da güvenlik önlemi aldı.

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Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından bir sokakta sıkıştırılan şüpheli, bu kez de otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Ancak polisler şüpheliyi, yakalayıp, gözaltına aldı.

Polisler tarafından yakalanan şüphelinin isminin Batuhan B. olduğu belirlendi.

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40 BİN TL CEZA YAZILDI

Batuhan B. olduğu belirlenen şüphelinin yapılan kontrollerinde 0.93 promil alkollü olduğu saptandı. Batuhan B, kendisine ceza yazmak isteyen polislere, "Eşimle boşanma aşamasındayım" diyerek kendini savundu.

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Batuhan B.’ye, toplam 40 bin TL ceza kesilirken otomobil de trafikten men edildi.

Batuhan B. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(DHA)

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