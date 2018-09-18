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Aracının kundaklandığını görünce baygınlık geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 03:10 | Son Güncelleme

Adana’da kimlikleri belirlenemeyen motosikletli iki kişi park halindeki aracı molotofkokteyli atarak kundakladı.

Olay, Sarıçam İçesi Yeşiltepe Mahallesi 2894 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki kişi motosiklet ile İsmail Ş.’ye ait 01 TE 239 plakalı hafif ticari otomobile molotofkokteyli attı. Daha sonra bu iki kişi motosiklet ile olay yerinden hızla kaçtı. Durumu gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Derya Ş. isimli bir kişi araçlarının yandığını görünce baygınlık geçirdi. Polis ekipleri bunun üzerine ambulans çağırdı. Ambulans ekipleri kadına müdahale etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana kundaklama molotofkokteyli

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