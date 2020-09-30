Aracınıza nasıl bluetooth özelliği kazandırabilirsiniz? Baseus BA01 bluetooth araç kiti incelemesi

Fakat yine de sıfır araç fiyatlarının yükseldiği ülkemizde yeni model ve tam donanımlı araçlara kolayca erişemiyoruz. Bu yüzden otomobillerimizi, bluetooth, USB girişi, araç içi kablosuz şarj bölmesi ve daha bir sürü modern donanımdan yoksun şekilde kullanmak durumunda kalıyoruz.

Benzer bir durumdan muzdarip olduğumuz için yakın tarihte biz de araç içi bluetooth kitlerini araştırmaya koyulduk ve Baseus BA01 model ürünü bu vesileyle keşfetme fırsatını yakaladık.

Piyasada yer alan bir çok benzeri üründen daha pahalı olmasına karşın kullanıcıların tavsiye ettiği ürünü biz de siz değerli izleyicilerimizle paylaşmak istedik.