Son dakika| THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı!

İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya uçmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın bir yolcusu yer nedeniyle kabin ekibiyle tartıştı. Ağza alınmayacak küfürlerle kabin görevlilerine hakaret eden yolcu sakinleşmeyince uçak içine polis çağırıldı.

O anlar diğer yolcular tarafından kayda alınırken polise ve kabin ekibine hakaret eden şahıs "Beni tutamazsın benim 10 tane fabrikam var. Boş konuşmayın" dedi.

THY'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI!

THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. kara listeye alınmıştı. B.G. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. B.G. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır