Araçlar kafa kafaya çarpıştı! AK Partili başkan hayatını kaybetti

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Irmaksırtı Mahallesi Samsun-Ordu karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba’dan Samsun istikametine seyir eden nişan törenine giden Tolgahan Topuz (22) idaresindeki otomobil iddiaya göre makaslama yaparak Ümit K. yönetimindeki kamyonete yandan çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

55 plakalı otomobil, Samsun’dan Çarşamba istikametine seyir halinde olan AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu (25) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Onur B.’nin kullandığı otomobil de karşı şeride geçip kazaya sebep olan araca sol ön kısmından çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, araç sürücüleri Doğukan İslamoğlu ve Tolgahan Topuz ile Ertuğrul S. ve Nuh Ç. ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu ile diğer araç sürücüsü Tolgahan Topuz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)







