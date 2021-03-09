Araçlara çarptıktan sonra tüfekle etrafa rastgele ateş açan sürücü intihar etti

Korkunç olay, Samsun - Ordu yolu Terme Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Samsun yönüne giden E.K. (30) yönetimindeki minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca, ardından yolun sağındaki refüje çarptı.

POMPALI TÜFEKLE ETRAFA ATEŞ ETTİ

Kazanın ardından minibüsten inen sürücü E.K., bir anda elindeki pompalı tüfekle etrafa birkaç el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, E.K.'yi elindeki tüfeği bırakması için ikna çalışmasına başladı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.K. polisin çabasına rağmen namlusunu başına dayadığı tüfeği, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında ateşledi. Ardından kanlar içerisinde yere yığıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde E.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. E.K.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Terme Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

E.K.'nın intiharı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

(DHA)

