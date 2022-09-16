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Aradan bir yıl geçti... Sürpriz gelişme! İzine rastlandı

16.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat'ta geçtiğimiz yıl çıkan orman yangınında 65 bin hektara yakın ormanlık alan küle dönüşmüştü. Aradan geçen bir yılda alanın yeniden yeşillenmeye başlamasıyla yaban hayat da geri döndü. Bölgede inceleme yapan yetkililer, 'ormanın hayalet kedisi' olarak da bilinen bir karakulak izine rastladı.

Aradan bir yıl geçti... Sürpriz gelişme! İzine rastlandı

Antalya Manavgat'ta geçtiğimiz yıl farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucunda 8 kişi yaşamını yitirmiş, günler süren yangın nedeniyle 65 bin hektara yakın ormanlık alan küle dönmüştü. Aradan geçen bir yılla birlikte alan yeniden yeşillendi. Yaban hayatın da geri dönüğü alanda 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen bir karakulak izine rastlandı.

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65 BİN HEKTARA YAKIN ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Manavgat’ta geçen yıl 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçradı. 2'si ormancı, 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar, 19 farklı noktada günlerce sürdü. Bu ilçelerdeki 59 mahalle büyük zarar gördü. Toplamda 65 bin hektara yakın ormanın küle döndüğü yangında, çiftlik hayvanları, kedi, köpek ve ormanlardaki yaban hayvanları da büyük zarar gördü. Büyük yangın, 10 gün sonra söndürüldü.

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BÖLGEDE YABAN HAYAT CANLANMAYA BAŞLADI

Türkiye'nin en büyük orman yangınından kısa bir süre sonra ise yanan alanlarda önce makilik doğal bitkilerin kendi kendine filizlendiği belirlendi. Orman Bölge Müdürlüğü'nün fidan dikimi, tohum atma ve kozakların içindeki tohumların toprakla buluşmasıyla da yangının üzerinden bir yıl geçtikten tohumların birçoğu da filizlendi. Bu süreçte Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin alanda yaptıkları araştırmalarda, bölgede yaban hayatının da canlanmaya başladığı tespit edildi.

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KARAKULAK İZİNE RASTLANDI

Birçok kuş türü, sürüngen ve böceklerle birlikte yaban hayatının geri döndüğü bölgede Muğla Sıtkı Uçman Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Dr. Yasin İlemin, saha incelemelerinde bir sürprizle karşılaştı. Yaban hayatı ve özellikle de karakulak alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınan Dr. İlemin, bir karakulak izine rastladı. Ayak izini fotoğraflayan Dr. İlemin, "Aradan geçen zaman içinde karakulak ve onun beslendiği karatavuk, kınalı keklik gibi türler nemli ve yanmadan kalmış vadi tabanlarında hayata tutunmaya devam ediyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat orman yangını
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