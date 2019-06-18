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Araklı'da sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:02 | Son Güncelleme

Trabzon Valiliği: - "Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre, Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yeri yıkılmış, 1 vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır" - "Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmalarımız devam etmektedir"

Trabzon Valiliği, sağanağın etkili olduğu Araklı ilçesinin Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerinin yıkıldığını, 1 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Araklı ilçesinin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Araklı Kaymakamlığında kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerinin yıkıldığı, 1 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, kendisinden haber alınamayanlara ulaşma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Araklı sağanak Trabzon

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