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  4. Aralarında 10 yıldan fazladır arananlar var! Firariler daha fazla saklanamadı: 81 ilde binlercesi yakalandı

Aralarında 10 yıldan fazladır arananlar var! Firariler daha fazla saklanamadı: 81 ilde binlercesi yakalandı

12.07.2024 08:11
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81 ilde son 5 günde aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Çember-19 operasyonlarında 4 bin 466 firari yakalandı.

Aralarında 10 yıldan fazladır arananlar var! Firariler daha fazla saklanamadı: 81 ilde binlercesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik “Çember-19” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 4 bin 466 firari yakalanırken gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

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Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, operasyonlar sonucu, hırsızlıktan 691 şahıs, dolandırıcılıktan 383 şahıs, yağmadan 159 şahıs, adam öldürmeden 79 şahıs, cinsel suçlardan 116 şahıs, terör suçlarından 85 şahıs, narkotik suçlarından 718 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 434 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan aranan ve operasyonlar sonucu yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 466 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya aranan şahısların 4 bin 436’sının 0-5 yıldır arandığını, 19 şahsın 5-10 yıldır arandığını ve 11 şahsın ise 10 yıl ve üzeri aranmakta olduğunu açıkladı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
operasyon
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