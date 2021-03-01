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  4. Aralarında 5 km var! Saat farkı 21 saat

Aralarında 5 km var! Saat farkı 21 saat

01.03.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Aralarında 5 km var! Saat farkı 21 saat

Aralarında yaklaşık 5 km bulunan iki adanın aralarında 21 saatlik fark olduğu ortaya çıktı.

Bir TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa sürede viral oldu. Zira aralarında yaklaşık 5 km bulunan birbirine oldukça yakın iki adanın saat farkı ise 21 saat.

Pasifik Okyanus'nda bulunan Büyük Diomede ve Küçük Diomede isimli iki adanın tam ortasından sıfır noktası sayılan baş meridyen geçmekte.

Baş meridyen dünyayı tümüyle saran hayali bir çember oluşturur ve bu çemberin doğusunda kalan bölge Doğu Yarımküre, batısında kalan bölge Batı Yarımküre olarak adlandırılır. Baş meridyen için günümüzde kabul edilen yaygın kanı Londra'nın Greenwich kasabasından geçtiği yönündedir. Uluslararası meridyen ya da Greenwich meridyeni gibi adlarla da anılır ve günün başladığı ilk nokta bu meridyen sayılır.

İki adanın ortasından geçen baş meridyende gün adanın birinde başlıyor, tüm dünyayı dolaştıktan 21 saat sonra ise diğer adada sona eriyor.


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