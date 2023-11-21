Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli de var! Bakan Uraloğlu'ndan 5G açıklaması: '25 yerde denemelere başlandı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni"nde, teknolojinin hayatın birçok alanını değiştirdiğini söyledi.

Dijitalleşen yaşam alanlarıyla dijital ekosistemlerin öneminin ve etkisinin giderek arttığına işaret eden Uraloğlu, mevcut teknolojik altyapılarla gerçekleştirilemeyen özel ihtiyaçların yeni nesil mobil teknolojileri önemli hale getirdiğini bildirdi.

Uraloğlu, ülkelerin sağlıklı iletişim altyapısına sahip olmadan küreselleşen dünyada rekabet etmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, dijital teknolojilerin üretkenliğinin artırmasının ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline geldiğini anlattı.

"GENİŞ BANT ABONE SAYISI 93 MİLYONU GEÇTİ"

Cumhuriyet'in yeni asrı için hazırlığı yapılan projeleri hızlandıracaklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine damga vurduğu bir dönem olacak. Bu yeni döneme 'Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye' vizyonu ve 'Yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısı oluşturma' misyonuyla başladık. Ülkemizin geleceğini, yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olmak üzere 3 ana başlık altında ele alıyoruz. Bu kapsamda sizlerle hayata geçirdiğimiz bazı haberleşme sektörü yatırımlarımızı paylaşmak istiyorum. 2002'de 23 milyon olan mobil abone sayısı yaklaşık 91,36 milyon seviyesine ulaştı. 2002'de neredeyse sıfır olan geniş bant abone sayısı bugün 93 milyonu geçti. Önümüzdeki dönemde geniş bant internet hizmetini her eve ulaştırılacağız. Geniş bant abone sayımızın 2028'de 111,7 milyona, mobil abone sayımızın ise 101,8 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Fiber altyapı uzunluğumuz ise 536 bin kilometreyi aşmıştır."

Uraloğlu, Çamlıca Kulesi ile bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerinin düştüğü bilgisini vererek, "Dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi sayesinde bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerini 39 volt/metre seviyesinden Avrupa Birliği için kabul edilebilir eşik değer olan 6 volt/metre seviyesinden de aşağı çekerek 2,5 volt/metreye indirdik. Bu da yaklaşık 15 kat iyileşme sağladı." dedi.

e-Devlet Kapısı'nı kullanan kişi sayısının 64 milyona yaklaştığını aktaran Uraloğlu, 1001 kurumun 7 bin 410 hizmetini vatandaşlara elektronik ortamda sunduklarını ifade etti.

"5G AĞLARI MİLYONLARCA İŞ FIRSATI YARATACAK"

Uraloğlu, Bakanlık olarak hem mevcut 4,5G hem de 5G ve ötesi teknolojilere yönelik çalışmaların desteklenmesi ve nihai ürüne dönüşmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Teknoloji dünyasında bir çığır açacak 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı aşikar. 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine çalışıyoruz. 5G ile meydana gelecek olan dönüşümün, sunduğu fırsatların farkında olarak Bakanlığımızca çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli üretim ekosisteminin geliştirilmesi için 2017'de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesini (HTK) kurduklarını hatırlatan Uraloğlu, üye firmalar tarafından 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi"nin geliştirildiğini söyledi. Uraloğlu, projeyle elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak istediklerini dile getirdi.

"25 YERDE 5G DENEMELERİNE BAŞLANDI"

İstanbul Havalimanı'nda cihazları uyumlu vatandaşların ve uluslararası yolcuların 5G'yi deneyimleyebileceği bir altyapı kurduklarını anımsatan Uraloğlu, 5G'ye hazırlık çalışmaları kapsamında mobil şebeke işletmecilerine ve yerli üreticilere deneme izinleri vererek teknolojik olarak 5G'ye hazırlanmalarını sağladıklarını anlattı.

Uraloğlu, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli'nin de bulunduğu 25 yerde 5G şebekesinin verilen izinler çerçevesinde denendiğini aktararak, "İstanbul Havalimanı'nda 5G hizmetinin sunulması için BTK tarafından 3 mobil işletmeciye izin verildi. İşletmecilerden aldığımız raporlara göre, abonelerin ortalama veri indirme hızları saniyede 1 cigabit ve gönderme hızları saniyede 90 megabit. Yani internet hızımız adeta uçuyor. 5G ile ülkemize, dünyayla rekabet edecek hızı sunmak ve yüksek oranda yerli ve milli ürünleri kullanarak geçişi sağlamak öncelikli hedefimiz. Ülkemiz, dijitalleşme konusunda attığı adımlarla geleceğin lider ekonomilerinden biri olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

5G İÇİN YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM HEDEFİ

Uraloğlu, Bakanlık olarak mobil haberleşme altyapısı için gerekli yazılım ve donanım ürünlerinin geliştirilmesini istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda 2022 içinde BTK, HGM, mobil operatörler ve 5G üzerine çalışan firmaların da katkılarıyla 5G destek çağrısı başlıklarını belirledik. Yaptığımız çalışmalar sonucu 5 Ocak 2023'te '5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla Çağrı Programı' adı altında 5G çağrısı yaptık. Bu çağrımızla AR-GE desteği verilecek projeler ile yerli ve milli üretimin teşvik edilmesini, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılmasını ve haberleşme alanındaki AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesini amaçladık. Çağrı programıyla toplam 200 milyon liralık destek verilmesini planladık. Farklı çağrı alt başlıklarında birden fazla başlığa başvuruda bulunan her firma başına üst sınırı 20 milyon lira belirledik."

AR-GE desteği çağrısı süreçlerini 14 firmayla tamamladıkları bilgisini veren Uraloğlu, "Yerli ve milli ürün tedariki hususlarında ilgili paydaşları bir araya getiren süreçte BTK, HGM ve mobil operatörler Vodafone, Turkcell, Türk Telekom ile proje izleme ve değerlendirme hususlarında işbirliği yapıyoruz. Burada olmamıza vesile olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM), BTK, HGM ve GSM operatörleri ile Proje İzleme İşbirliği Protokolü imza törenini gerçekleştireceğiz. Projeyle Türkiye'de ilk defa üretici firma, ürünü kullanabilecek operatör ve destekleyici kurum işbirliğiyle yerli ve milli ürün geliştirilmesi yönünde çalışma yapılmış olacak." dedi.

UDHAM Başkanı Selami Yazıcı da 5G'nin iletişim ve altyapı alanlarında devrim yaratacağını, hayatları ve iş dünyasını dönüştürecek teknik yenilik olduğunu söyledi.

5G teknolojisiyle Türkiye'nin daha hızlı, güvenli ve akıllı bir geleceğe doğru ilerleyeceğini vurgulayan Yazıcı, "Bunu da devlet, özel sektör işbirliğiyle yapacak." diye konuştu.

Kaynak: AA





