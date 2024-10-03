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Aralarında üst düzey yöneticiler de var! 100 milyondan fazla para... Elebaşı fabrika direktörü çıktı

03.10.2024 15:41
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Kastamonu Entegre firmasını, belgede sahtecilik ve benzeri yöntemlerle 100 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Aralarında üst düzey yöneticiler de var! 100 milyondan fazla para... Elebaşı fabrika direktörü çıktı

Hayat Holding bünyesinde, orman ve ağaç ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre firması tarafından yapılan suç duyurusunun ardından, 8 kişi hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işleme amacıyla örgüt kurma”, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma”, "belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma çerçevesinde Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kastamonu Entegre firmasının fabrika direktörü E.K.'nin de aralarında bulunduğu ve bir süre önce görevlerinden uzaklaştırılan birim müdürleri ve mühendislerle firmanın çalıştığı şirket yetkililerinden oluşan 8 kişi gözaltına alındı. Kastamonu merkezli düzenlenen operasyonda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonda eski fabrikalar Direktörü E.K. ile A.B., B.Ç., B.Ş., G.Ö.S., İ.Ö., M.K. ve M.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çok sayıda dijital materyaller de ele geçirildi.

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ODALARA GİZLİ KAMERA VE SES DİNLEME CİHAZLARI YERLEŞTİRMİŞ

İlk belirlemelere göre şahıslar tarafından şirketin 100 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı öğrenildi. Öte yandan, suç işleme amacıyla kurduğu örgütün elebaşı olarak kabul edilen E.K.’nin, altında çalışan birim müdürleri ile bazı çalışanların odalarına ortam dinleme cihazı ve kamera yerleştirdiği tespit edildi. Şahısların şirketi uğrattığı zararın belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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AW299914_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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