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  4. Arama kurtarma çalışmaları sırasında güvercin paniği! Aniden çıktı... O anlar anbean kaydedildi

Arama kurtarma çalışmaları sırasında güvercin paniği! Aniden çıktı... O anlar anbean kaydedildi

17.02.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bir enkazda yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında hasar gören binadan aniden çıkan güvercin kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin düdük çalarak enkazdan çıkmaya çalıştığı o anlar ise kameraya yansıdı.

Hatay Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin canlı olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yan tarafta ayakta kalan bir binadan galeri açarak enkaza girmek istedi.

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GÜVERCİN PANİĞİ

Ekiplerin çalışması sırasında binadan aniden çıkan güvercin ise paniğe neden oldu. Enkaz üzerindeki arama kurtarma çalışanları düdük çalarak alanı terk etmeye başladı. Kısa süre sonra binadan çıkanın sadece bir kuş olduğu anlaşıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hatay güvercin enkaz

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