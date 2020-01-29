HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arap Birliği: ABD'nin "barış planı" Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor

Arap Birliği: ABD'nin "barış planı" Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Arap Birliği: ABD'nin "barış planı" Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının, Filistinlilerin meşru haklarını hiçe saydığını vurguladı.

Arap Birliğinden sözde barış planına dair yapılan yazılı açıklamada, bu planın bağlayıcı olmadığı ve İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanmasının tek tarafın değil iki tarafın iradesiyle mümkün olduğu belirtildi.

Söz konusu planın, Filistinlilerin meşru haklarını hiçe saymak anlamına geldiği aktarılan açıklamada, Arap Birliğinin barışı sağlamak için atılan tüm ciddi adımlara açık olduğu ve "Filistin-İsrail sorununun çözümüne katkı sunma konusunda ABD'nin gerekçelerinin de anlaşıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında 1967'den bu yana sürdürdüğü işgal gerçeği görmezden gelinerek veya işgali yasallaştırarak adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanamayacağı vurgulandı.

Ciddi barış planının her iki tarafın da beklentilerini karşılaması ve tarafların verdikleri tavizlerin eşit olması için taraflara birbirine paralel çıkarlar da sağlaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Arap Birliğinin cumartesi günü yapılacak toplantıda ABD'nin planına karşı tutumunun, Filistin'in tavrına göre şekilleneceği vurgulandı.

Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda sözde barış planını görüşmek üzere 1 Şubat Cumartesi günü bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanacak.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duygu moduna göre Whatsapp durumlarıDuygu moduna göre Whatsapp durumları
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Çin'deki Türklerle ilgili flaş gelişme!Çin'deki Türklerle ilgili flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yüzyılın anlaşması ABD Arap Birliği Filistin

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Çin'deki Türklerin tahliyesi için çalışma başlatıldı

Çin'deki Türklerle ilgili flaş gelişme!

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Soylu okulların açılacağı tarihi açıkladı!

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?

'Deprem Dayanıklılık Testi' yapan firmalara başvurular arttı

Elazığ depremi sonrası başvurular arttı!

Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu

Çanakkale’de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Tek tek içinden çıktılar! Şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.