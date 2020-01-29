Arap Birliği: ABD'nin "barış planı" Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının, Filistinlilerin meşru haklarını hiçe saydığını vurguladı.

Arap Birliğinden sözde barış planına dair yapılan yazılı açıklamada, bu planın bağlayıcı olmadığı ve İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanmasının tek tarafın değil iki tarafın iradesiyle mümkün olduğu belirtildi.

Söz konusu planın, Filistinlilerin meşru haklarını hiçe saymak anlamına geldiği aktarılan açıklamada, Arap Birliğinin barışı sağlamak için atılan tüm ciddi adımlara açık olduğu ve "Filistin-İsrail sorununun çözümüne katkı sunma konusunda ABD'nin gerekçelerinin de anlaşıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında 1967'den bu yana sürdürdüğü işgal gerçeği görmezden gelinerek veya işgali yasallaştırarak adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanamayacağı vurgulandı.

Ciddi barış planının her iki tarafın da beklentilerini karşılaması ve tarafların verdikleri tavizlerin eşit olması için taraflara birbirine paralel çıkarlar da sağlaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Arap Birliğinin cumartesi günü yapılacak toplantıda ABD'nin planına karşı tutumunun, Filistin'in tavrına göre şekilleneceği vurgulandı.