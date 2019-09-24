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Arap Koalisyonu’ndan Yemen’in güneyine hava saldırısı: 16 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki Arap Koalisyonu’nun Yemen’in güneyindeki Dali kentine düzenlediği hava saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların Dali kentindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 7’si çocuk, 4’ü kadın 16 kişi yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki Arap Koalisyonu’nun Yemen’in güneyindeki Dali kentine düzenlediği hava saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların Dali kentindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 7’si çocuk, 4’ü kadın 16 kişi yaşamını yitirdi. Dali kentinde yaşayan Abbasi Halmi, evinin iki kere bombalaması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Yemen Hükümeti ile Husiler arasında çıkan çatışma nedeniyle yüz binlerce kişi öldü ve yaralandı. Koalisyon güçlerinin dün Yemen’in Amran kentine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetmişti.
Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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