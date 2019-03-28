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"Arap liderler Suriye rejiminin üyeliği konusunda bir karar almalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi: "Arap liderler, Arap Birliği Zirvesi'nde Suriye rejiminin üyeliğinin askıya alınması kararını güvenlik ve siyasi açıdan gözden geçirerek bu meseleye nasıl yaklaşılacağı konusunda bir karar almalı"

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, ülkesinde yapılacak Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde Suriye'deki Beşar Esed rejiminin üyeliği konusunun gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Tunus'ta pazar günü düzenlenecek zirveye ilişkin Arap Radyolar Birliği'ne konuşan Cihinavi, "Arap liderler, Arap Birliği Zirvesi'nde Suriye rejiminin üyeliğinin askıya alınması kararını güvenlik ve siyasi açıdan gözden geçirerek bu meseleye nasıl yaklaşılacağı konusunda bir karar almalı." diye konuştu.

Cihinavi, Esed rejiminin Arap kurumlarına geri dönmesi için şartlar olgunlaştığında Arap Birliği Zirvesi'nde bu kararın alınabileceğini ve böyle bir adımın Arap dünyasının ortak kararı olacağını belirtti.

Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini 2011 yılında askıya almıştı.

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