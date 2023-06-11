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'Arap turist' detayı dikkat çekti: Ziyaretçi akınına uğruyor! Çal Mağarası'na ilgi artmaya başladı

11.06.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki 2 ay boyunca ziyaretçi sayısı tavan yapması beklenen, dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Trabzon'daki Çal Mağarası'na ilgi son günlerde artmaya başladı. Her yaz ziyaretçi akınına uğrayan dünyaca ünlü mağarada bugünlerde Arap turistlerin yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Bazı rahatsızlıklara iyi gelmesiyle de bilinen mağarayla ilgili ziyaretçiler "İnsanı farklı bir ortama sürüklüyor" yorumunu yaptı.

'Arap turist' detayı dikkat çekti: Ziyaretçi akınına uğruyor! Çal Mağarası'na ilgi artmaya başladı

Yaz mevsiminin başlamasıyla Çal Mağarası'na ziyaretçi akını da başladı. Dünyanın en uzun ikinci mağarasına gelenlerin yüzde 80’inin Arap turistler olması dikkat çekti.

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MAĞARANIN İKİ AŞAMASI...

Trabzon’un Düzköy ilçesi Çal Mahallesi’nde denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası, 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak, 2003 yılında halkın ziyaretine açıldı. Kireçtaşları içindeki çatlak-fay sistemlerine bağlı olarak geliştiği belirtilen mağara, bugünkü şekline iki aşamada ulaştı.

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SUYUN DERİNLİĞİ MEVSİMDEN MEVSİME DEĞİŞİYOR

Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişirken, yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santime kadar yükseliyor. Yaz aylarında bu seviye 25-30 santime kadar düşüyor.

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O RAHATSIZLIKLARA İYİ GELİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin çevre düzenlemesi ile yeni bir görünüme kavuşan mağaranın özellikle astım ve nefes darlığına iyi geldiği belirtiliyor.

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ARAP TURİSTLER YOĞUNLUKTA

Ortalama her yıl 150-200 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Çal Mağarası özellikle temmuz ve ağustos aylarında ziyaretçi sayısı ile zirve yaparken, bugünlerde özellikle Arap turistlerin yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Gelen ziyaretçilerin yüzde 80’i Arap turistlerden oluşurken, diğer illerden gelen vatandaşlar da gezdikleri de mağarayı çok beğendiklerini dile getiriyor.

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"İNSANI FARKLI BİR ORTAMA SÜRÜKLÜYOR"

Kahramanmaraş’tan Trabzon’a doğal güzellikleri görmek için geldiklerini belirten Enes Çapar, “Trabzon’un doğal güzelliklerini görmek için geldik. Üç dört gündür buradayız. Çal Mağarası’na da tavsiye üzerine geldik. Gayet güzel, beğendik. İnsanı farklı bir ortama sürüklüyor” dedi.

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"DİKKATİMİ EN ÇOK ÇEKEN..."

Ziyaretçilerden Hulusi Polat’ta, ”Benim en çok dikkatimi çeken suyun gücü, kayaları delerek şekillendirmiş. Çok beğendim, daha önce buraya gelmemiştim. Tokat’ta Ballıca Mağarası’na gitmiştim, orasıyla aynı” diye konuştu.

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ARAP TURİSTLER: SERİNLİĞİNİ DE SEVDİK

Katar ve Kuveyt’ten gelen turistler de Çal Mağarası’nın güzel olmasının yanında serin olması nedeniyle sevdiklerini kaydettiler.

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(İHA)

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Trabzon turist çal mağarası

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