Arap ülkeleri, Etiyopya-Eritre barış anlaşmasından memnun

CİDDE (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Parlamentosu, Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre arasında barış anlaşması imzalanmasını memnuniyetle karşıladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya ve Eritre arasında barış anlaşması imzalanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Afrika Boynuzu'nda barış ve güvenliğin tesisi için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz edildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Etiyopya ve Eritre liderlerine tebrik mesajı göndererek, anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduğunu iletti.

Şeyh Sabah, bu anlaşmanın iki ülke arasında ilişkileri güçlendireceğini, Afrika Boynuzu'nda barışın yayılmasını sağlayacağını ifade etti.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberde, iki ülke arasındaki barış anlaşması memnuniyetle karşılanarak, bunun söz konusu iki ülke başta olmak üzere bölgede güvenlik ve istikrarın tesisinde, işbirliğinin kurulmasında olumlu bir adım olduğu aktarıldı.