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Arap ülkelerinden geniş katılımlı ortak askeri tatbikat hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

Mısır'ın kuzeybatısında 3-16 Kasım'da yapılacak "Arap Kalkanı 1" askeri tatbikatına 2'si gözlemci toplam 8 Arap ülkesi katılacak

KAHİRE (AA) - Mısır sadece Arap ülkelerinin katılacağı "Arap Kalkanı 1" adlı ortak askeri tatbikata ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve diğer Arap ülkeleri arasındaki askeri iş birliğini kuvvetlendirmek ve savaş kabiliyetini artırmak amacıyla ikisi gözlemci olmak üzere toplam 8 ülkenin katılacağı ortak askeri tatbikat düzenleneceğini belirtti.

"Arap Kalkanı 1" tatbikatının 3-16 Kasım tarihlerinde Mısır'ın kuzeybatısındaki Muhammed Necib Askeri Üssü'nde yapılacağını aktaran Rifai, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılacağı tatbikat için hazırlıkların sürdüğünü ve katılımcı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Mısır'a gelmeye başladığını ifade etti.

Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün ordusundan birliklerin katılacağı tatbikatta Fas ve Lübnan'ın da gözlemci olarak yer alacağı kaydedildi.

Mısır yönetiminin son dönemde ABD, Fransa, Rusya ve Arap ülkeleriyle ortak askeri tatbikatları artırması dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan ile yapılan "Tebuk 4" ortak askeri tatbikatı 19 Ekim'de, "Dostluğun Koruyucuları 3" isimli Mısır-Rus askeri tatbikatı ise 25 Ekim'de sona ermişti.

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