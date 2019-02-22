"Arapça etrafında bir kültür şenliği hedefiyle yola çıktık"

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, her sene fuarın hazırlık sürecinde, eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ahmet Hamdi Akseki'nin, TRT radyosunda Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm olarak "Aşr-ı Şerif" okunması için verdiği mücadeleyi hatırladıklarını aktardı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tanıtım filmi izlenmesiyle başlayan program, Tasavvuf Müziği Korosu'nun konseriyle devam etti.

Bu yıl "Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler" sloganıyla düzenlenen, 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin açılış programı, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği Başkanı Yakup Alarçin, Arapça yayın alanında faaliyet gösteren 50'nin üzerinde uluslararası yayınevi ile Türkiye'den yaklaşık 20 yayınevinin bir araya geldiğini belirterek, "Bin 400 yıllık ilmi mirasımızı yeniden keşfetmeyi, 'İslam dünyasıyla ortak lisanımız Arapça' etrafında bir kültür şenliğiyle buluşmayı hedefleyerek yola çıktık." dedi.

"Arapça yayın alanında faaliyet gösteren 50'nin üzerinde uluslararası yayınevinin ve ülkemizden bu alanda faaliyet gösteren yaklaşık 20 yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilen, İslam dünyasından alim ve akademisyenlerin katılımı, konuşma ve gündemleriyle ayrıca değerlenen 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'ne hoşgeldiniz. Bin 400 yıllık ilmi mirasımızı yeniden keşfetmeyi, 'İslam dünyasıyla ortak lisanımız Arapça' etrafında bir kültür şenliğiyle buluşmayı hedefleyerek yola çıktık. İslam dünyasının en zengin el yazma eser kütüphanelerine sahip ülkemizi bu yönüyle daha bilinir kılmayı, bir taraftan zengin ortak mirasımız Arapça kaynak kitapları sunarken diğer taraftan da İslam dünyasının dört bir yanından ilim adamlarını ülkemizde bir araya getirerek birbirleriyle tanışmalarını hedefledik."

Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği Başkanı Yakup Alarçin, organizasyona TYB İstanbul Şubesi, Haşimi Yayınevi ve Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneğinin katkıda bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin ümmetin evlatlarını yeniden birleştireceğine inandıklarını dile getiren Bıyıklı, "Arapça kitapların yasaklandığı, Arapça kitap okutanların kovuşturmaya uğradığı dönemlerden, Arapça kitap fuarı düzenlenen günlere bizi getiren Rabbimize hamdolsun." dedi.

Alarçin, 4 yılda 200'den fazla alimin, etkinlikler vesilesiyle Türkiye'de bir araya geldiğini belirterek, sadece fuar için basılan eserlerin olduğunu ayrıca Arapça kitap okuru potansiyelinin de bu sayede ortaya çıktığını söyledi.

Fuar kapsamında yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi veren Alarçin, "İmam hatip liseleri, ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri öğrencileri, klasik usulde eğitim gören talebeler ve Suriyeli kardeşlerimiz, fuarın ne kadar geniş kitlesinin olduğunu göstermiş oldu." dedi.

- "Geçen yıl kitap çeşidi sayısı 67 bin 135'e yükseldi"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ise kütüphane denilince içindeki yayınlardan bahsetmek gerektiğini vurguladı.

Turşucu, Türkiye'de 2000 yılında basılan kitap çeşidi sayısının 12 bin 580 iken 2018 yılında bu sayının 67 bin 135'e yükseldiğini aktardı.

Türkiye'nin kitap çeşitliliği bakımından dünyada ilk 10'da yer aldığını, basılan ve satılan kitap sayısının da her geçen yıl artmaya devam ettiğini aktaran Turşucu, "Doğru olduğunu zannettiğimiz bazı yanlışları da düzeltmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi 'Bu memlekette kitap basılmaz, okunmaz, satılmaz, bu memleketin insanı okumaz' düşüncesi. Son dönemdeki gelişmelerle bu tersine dönmeye başladı." diye konuştu.