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Araştırma: Aşırı kilolu bireyler için en fazla faydayı sağlayan egzersiz zamanı belli oldu

16.04.2024 10:23
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Avustralya'da yapılan bir araştırmada, aşırı kilolu (obez) kişiler için en faydalı egzersiz zamanının akşam olduğu tespit edildi.

Araştırma: Aşırı kilolu bireyler için en fazla faydayı sağlayan egzersiz zamanı belli oldu

Sydney Üniversitesi Charles Perkins Merkezi'nden bilim insanlarınca yapılan araştırmada, Birleşik Krallık Biyobankası ivme ölçümü çalışmasından 40 yaş üstü ve obez 29 bin 836 kişiye ait sağlık verileri, 8 yıla yakın süre boyunca takip edildi.

Bu süre zarfında, katılımcılar arasında 1425 ölüm, 3 bin 980 kalp ve damar hastalığı vakası ile 2 bin 162 mikrovasküler fonksiyon bozukluğu kaydedildi.

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Araştırmacılar, 2 bin 995'ine tip 2 diyabet tanısı konulmuş bu veri setindeki yaklaşık 30 bin kişiyi, kullandıkları giyilebilir cihazdan elde ettikleri verilere göre sabah, öğleden sonra ya da akşam, orta ila şiddetli egzersiz yapanlar olarak sınıflandırdı.

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Kalp atış hızını yükselterek nefes kesen orta ila şiddetli fiziksel aktivitelerin çoğunu akşam 6 ile gece yarısı arasında yapan kişilerin erken ölüm veya kalp ve damar hastalıklarından ölüm riskinin daha az olduğunu belirleyen bilim insanları, ayrıca 3 dakika ya da daha uzun süren bu tür egzersizleri yapma sıklığının da günlük toplam fiziksel aktivite miktarından önemli olduğunu tespit etti.

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Araştırmanın başyazarı Dr. Matthew Ahmadi, izledikleri fiziksel aktivitelerde tür ayrımı yapmadıklarını belirterek, çalışmanın aynı zamanda akşam yapılan egzersizin tip 2 diyabete karşı en koruyucu egzersiz olduğunu gösterdiğini aktardı.

Çalışmanın makalesi, Diabetes Care dergisinde yayımlandı.Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
egzersiz kilo almak obez
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