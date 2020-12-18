Araştırma: Covid-19 beyne girebiliyor

Koronavirüsün hayatımıza girmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından bilim insanları virüs üzerine çalışmalarına devam ediyor.

ABD’li bilim insanları son yaptıkları deneylerde Covid-19 virüsünün beyne girebildiklerini tespit etti. Covid-19’un kırmızı kolları olarak da tasvir edilen Spike proteini üzerine çalışmalar yapan bilim insanları Fareler üzerinde yaptıkları deneylerde proteinin kan–beyin bariyerini aştığını tespit etti.

Başkent Washington Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada S1 proteini olarak da adlandırılan spike proteininin virüsün bağlayıcı proteinleriyle aynı işlevi görerek beyne girebildiğini açıkladı.

Dünyanın önemli sinir bilimi dergilerinden Nature Neuroscience’da yayınlanan makalede, "S1 proteini muhtemelen beynin bağlantı kanallarını ve bağışıklık sistemlerini devre dışı bırakıyor” ifadeleri kullanılırken çalışmada yer alan bilim insanları koronavirüsün neden olduğu yoğun iltihaplanmayı ‘sitokin fırtınası’ olarak adlandırdıklarını bununla birlikte iltihaplanma sonrası bağışıklık sisteminin harekete geçtiğini belirttiler.