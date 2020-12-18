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Araştırma: Covid-19 beyne girebiliyor

18.12.2020 16:30 | Son Güncelleme:
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Araştırma: Covid-19 beyne girebiliyor

ABD’de yapılan araştırmaya göre koronavirüsün beyne girebildiği açıklandı.

Koronavirüsün hayatımıza girmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından bilim insanları virüs üzerine çalışmalarına devam ediyor.

ABD’li bilim insanları son yaptıkları deneylerde Covid-19 virüsünün beyne girebildiklerini tespit etti. Covid-19’un kırmızı kolları olarak da tasvir edilen Spike proteini üzerine çalışmalar yapan bilim insanları Fareler üzerinde yaptıkları deneylerde proteinin kan–beyin bariyerini aştığını tespit etti.

Başkent Washington Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada S1 proteini olarak da adlandırılan spike proteininin virüsün bağlayıcı proteinleriyle aynı işlevi görerek beyne girebildiğini açıkladı.

Dünyanın önemli sinir bilimi dergilerinden Nature Neuroscience’da yayınlanan makalede, "S1 proteini muhtemelen beynin bağlantı kanallarını ve bağışıklık sistemlerini devre dışı bırakıyor” ifadeleri kullanılırken çalışmada yer alan bilim insanları koronavirüsün neden olduğu yoğun iltihaplanmayı ‘sitokin fırtınası’ olarak adlandırdıklarını bununla birlikte iltihaplanma sonrası bağışıklık sisteminin harekete geçtiğini belirttiler.

‘HIV İLE BENZEYEN NOKTALAR VAR’

Virüs ve spike proteini gören bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonrası kişide beyin sisi, yorgunluk ve diğer sorunlar ortaya çıktığının altını çizen araştırmacılar, bu durumun HIV’de de olduğunu ve Covid-19’daki S1 proteini ile HIV’deki gp 120 proteinin benzer şekilde çalıştığını açıkladı.

'SOLUNUM SORUNU BEYİNDEN KAYNAKLI'

Konuyla ilgili yazı kaleme alan Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü William A. Banks, “Fare deneyi sonrası virüsün insan beynine de girebileceğini görüyoruz. Korona olunduğunda nefes almakta zorluk çekiliyor, bunun sebebinin akciğer enfeksiyonu olduğunu biliyoruz ancak bir başka neden olarak da virüsün beynin solunum merkezlerine girerek orada sorunlara neden olduğunu tespit ettik” ifadelerini kullandı.

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