HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Fazla kilo rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırıyor

Fazla kilo rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırıyor

19.04.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı (CRUK) tarafından finanse edilen ve 7 ülkede 120 bin kadının katıldığı araştırma, aşırı kilonun rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre 1,65 m boyunda bir kadın, sağlıklı bir kilonun 12 kilogram üzerindeyse, rahim kanseri riski neredeyse iki katına çıkıyor.

Fazla kilo rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırıyor

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı (CRUK) tarafından finanse edilen ve 7 ülkede 120 bin kadının katıldığı araştırma, aşırı kilonun rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre 1,65 m boyunda bir kadın, sağlıklı bir kilonun 12 kilogram üzerindeyse, rahim kanseri riski neredeyse iki katına çıkıyor.

CRUK, sağlıklı kilonun 13 farklı kanser riskini azaltabileceğine dikkat çekti.

Kanserle ilgili diğer risk faktörleri arasında genler ve hormonlar yer alıyor.

Açlık insülini

Bir teoriye göre, yağ hücrelerinin diğer hücrelere daha sık bölünme sinyalleri göndererek kansere yol açıyor olabilir.

Bazı meme kanserlerinin büyümesi ile yağ hücrelerinin de ürettiği kadınlık hormonu östrojen arasında bağlantı kuruluyor.

Bristol Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından yönetilen ve BMC Medicine'de yayınlanan araştırma, yağ ve rahim kanseri arasındaki bağlantıyla ilgili en büyük araştırmalardan biri.

Araştırmada, ömür boyu kilo alımının etkisine bakıldı ve obezite ve rahim kanseri ile bağlantılı iki hormonu, açlık insülini ve testosteronu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, gelecekte kanser geliştirme riski taşıyan insanlarda bu hormonların seviyelerini düzenleyici ilaçlar üzerinde çalışılmasını umuyor.

Vajinal kanama

Ekibin başındaki Dr. Emma Hazelwood bu çalışma için, "Obezitenin kansere nasıl neden olduğunu ve bununla mücadele etmek için neler yapılabileceğini tam olarak ortaya çıkarmak için genetik analizlerin nasıl kullanılabileceğine dair ilginç bir ilk adım" ifadesini kullandı.

CRUK yetkilisi Dr. Julie Shar'a göre, "Bu gibi araştırmalar, aşırı kilolu veya obez olmanın İngiltere'deki ikinci en büyük kanser nedeni olduğu gerçeğini destekliyor ve bunun nedenini belirlememize yardımcı olabilir:

"Bu, gelecekte kanserin nasıl önleneceğini ve tedavi edileceğini ortaya çıkarmada çok önemli bir rol oynayacak".

İngiltere'de 36 kadından birinde rahim kanseri ortaya çıkıyor ve teşhis konan dört kişiden birinde bu kanser menopoz öncesi dönemde gelişiyor.

Rahim kanserinin en yaygın belirtisi ise anormal vajinal kanama.

Vücut Kitle İndeksi nasıl hesaplanıyor?

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre, sağlıklı kilo için Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 18,5 - 24,9 arasında olmalı.

Vücut Kitle İndeksi şu formüle göre hesaplanıyor: Kilo / metre olarak boyun karesi (kg/m2)

(Kısa yoldan hesaplama için Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesini kullanabilirsiniz)

Örneğin kilonuz 65 kg, boyunuz 1,68 m ise BKİ=65/1,68x1,68, yani 65/2,8224 = 23,0 vücut kitle endeksi ile sağlıklı kategoride yer alıyorsunuz demektir.

VKİ kategorileri:

  • 18,5'ten az: Zayıf
  • 18,5-24,9: Sağlıklı
  • 25-29,9: Şişman
  • 30-39,9: Obez
  • 40'tan fazla: Aşırı obez

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kas ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte o gıdalar...Kas ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte o gıdalar...
Çocukları gizlice çeken Pakistanlıdan skandal savunma: Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordumÇocukları gizlice çeken Pakistanlıdan skandal savunma: Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum
Çöl tozu ne zaman bitecek? Uzman isim tarih verdiÇöl tozu ne zaman bitecek? Uzman isim tarih verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Çocukları gizlice çeken Pakistanlıdan skandal savunma: Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum

Çocukları gizlice çeken Pakistanlıdan skandal savunma: Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum

Son dakika: İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Son dakika: İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sonunda bu da oldu! Tuvalet paylaşımı olay yarattı

Sonunda bu da oldu! Tuvalet paylaşımı olay yarattı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.