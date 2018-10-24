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"Araştırma Komisyonu Gördes'teki madende inceleme yapsın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 13:06 | Son Güncelleme

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: - "Meclis'te kurulacak araştırma komisyonu, Manisa'nın Gördes İlçesi'nde faaliyet gösteren nikel madeninde inceleme yapsın"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Meclis'te kurulacak araştırma komisyonunun, Manisa'nın Gördes İlçesi'nde faaliyet gösteren nikel madeninde inceleme yapmasını istediklerini bildirdi.

Bakırlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın Gördes İlçesi'nde faaliyet gösteren nikel madeni işletmesiyle ilgili yaşanan sorunları aktarmak istediğini belirtti.

2014 yılında faaliyete geçen nikel madeninde sülfürik asitle nikel ayrıştırma işlemi yapıldığını anlatan Bakırlıoğlu, madenin insan sağlığına, çevreye ve kaynak sularına verdiği zararlar ve yaşanan iş kazaları ile sık sık gündeme geldiğini iddia etti.

Bakırlıoğlu, madenin Gördes'e 15 kilometre, Akhisar'a ise 30 kilometre uzaklıkta bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin en önemli tarım alanlarının bu bölgede yer aldığını ve bu madenden zarar gördüğünü, madende kullanılan suyun, 20 bin kişinin yaşadığı şehrin bir yıllık su ihtiyacına eşit olduğunu kaydetti.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan yoğun şikayetler geldiğini aktaran Bakırlıoğlu, "İnsanlar tankerlerle gelen su ile ihtiyacını karşılamaktadır ve içme sularına asit karışmasından endişe etmektedir. Bölgedeki tarım ürünleri kurumuştur, hayvanlar da çok büyük zarar görmektedir." diye konuştu.

Madenin, İzmir'in içme suyunun temin edildiği Gördes Barajı'na yakın olmasının da endişe verici olduğunu bildiren Bakırlıoğlu, madende birçok iş kazasının meydana geldiğini, en son yaşanan iş kazasında ise 4 işçinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP olarak, Meclis'te kurulacak araştırma komisyonunun, Manisa'nın Gördes İlçesi'nde faaliyet gösteren nikel madeninde inceleme yapmasını istediklerini sözlerine ekledi.

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