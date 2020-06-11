Araştırma: Korona bilinenden dört kat daha az öldürüyor

ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi’nin araştırmasının sonuçlarına göre yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ölüm oranı sanılandan dört kat daha düşük olabilir.

"ENFEKTE OLAN HER 400 KİŞİDEN 1'İ ÖLÜYOR"

Kaç kişinin gerçekten enfekte olduğuna dair çok daha net bir tablo çizen

dünya genelinde yapılan antikor sürveyans çalışmalarını değerlendirdiklerini açıklayan araştırmacılar, pandeminin ölüm oranının yüzde 0,25 olduğunu, yani enfekte olan her 400 kişiden birinin öldüğünü aktardı.

Daha önce Imperial College of London ve Oxford ünversitesi gibi kuruluşlardan yapılan birçok çalışmada corona virüsün ölüm oranın yüzde 1 olduğu aktarılmıştı.

Yeni tahmin, dünya çapında gerçekleştirilen 23 farklı test anketinden elde edilen rakamlara dayanıyor; buna gerçek ölüm oranı ülkeler arasında yüzde 0,02'den yüzde 0,86'ya kadar değişiyor.

ANTİKOR TESTLERİ BAZ ALINDI

Çalışma Stanford Üniversitesi'nde bir epidemiyolog olan Dr. John Ioannadis tarafından yönetildi. Ioannadis, bir salgının gerçek boyutunu keşfetmenin en iyi yolu olarak kabul edilen antikor çalışmalarını, enfeksiyon-ölüm oranını belirlemek için kullandı.