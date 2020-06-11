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Araştırma: Korona bilinenden dört kat daha az öldürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2020 15:36 | Son Güncelleme

Stanford Üniversitesi araştırmacıları yeni tip koronavirüsün ülkelerdeki ölüm oranını analiz etti. Buna göre koronavirüsün ölüm oranı ülke nüfuslarının özelliklerine göre değişiklik gösterse de dünya ortalaması yüzde 0,25 olarak hesaplandı. Daha önce yapılan araştırmalarda koronavirüsün ölüm oranı yüzde 1 olarak hesaplanmıştı.

Araştırma: Korona bilinenden dört kat daha az öldürüyor

ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi’nin araştırmasının sonuçlarına göre yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ölüm oranı sanılandan dört kat daha düşük olabilir.

"ENFEKTE OLAN HER 400 KİŞİDEN 1'İ ÖLÜYOR"

Kaç kişinin gerçekten enfekte olduğuna dair çok daha net bir tablo çizen
dünya genelinde yapılan antikor sürveyans çalışmalarını değerlendirdiklerini açıklayan araştırmacılar, pandeminin ölüm oranının yüzde 0,25 olduğunu, yani enfekte olan her 400 kişiden birinin öldüğünü aktardı.

Daha önce Imperial College of London ve Oxford ünversitesi gibi kuruluşlardan yapılan birçok çalışmada corona virüsün ölüm oranın yüzde 1 olduğu aktarılmıştı.

Yeni tahmin, dünya çapında gerçekleştirilen 23 farklı test anketinden elde edilen rakamlara dayanıyor; buna gerçek ölüm oranı ülkeler arasında yüzde 0,02'den yüzde 0,86'ya kadar değişiyor.

ANTİKOR TESTLERİ BAZ ALINDI

Çalışma Stanford Üniversitesi'nde bir epidemiyolog olan Dr. John Ioannadis tarafından yönetildi. Ioannadis, bir salgının gerçek boyutunu keşfetmenin en iyi yolu olarak kabul edilen antikor çalışmalarını, enfeksiyon-ölüm oranını belirlemek için kullandı.

Analiz edilen örneklerde antikor yoğunluğu ülkelere göre değişkenlik gösteriyor. Brezilya’nın bir eyaletinde hastaların yüzde 0,1’inin antikorlara sahip olduğu New York’un Brooklyn ilçesinde ise bunun yüzde 47’ye kadar çıktığı belirtildi.

EN DÜŞÜK ÖLÜM ORANI JAPONYA'DA, EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI İTALYA'DA

Çalışmada, en düşük ölüm oranı yüzde 0,02 ile Japonya’nın Kobe kentinde kaydedildi. (Tahmini 41 bin vaka içinde 10 ölüm) En yüksek ölüm oranını ise 0, 86 ile İtalya’nın Milano kenti sahip. (Tahmini 170 bin vaka içinde bin 459 ölüm).

Öte yandan, dünya genelinde şu anda yeni tip corona virüs nedeniyle 419 bin aşkın ölüm gerçekleşirken vaka sayısı 7 milyon 500 bine yaklaştı.

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