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Araştırma: Koronavirüs ereksiyon sorununa yol açabilir!

14.05.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün, vücudun farklı bölgelerine ve organa sızma özelliği endişelere neden oluyor. ABD'de yapılan yeni bir çalışmada, Covid-19'un izlerinin penis dokusunda görüldüğü ortaya konuldu.

Araştırma: Koronavirüs ereksiyon sorununa yol açabilir!

Çalışmada, virüsün erkeklerin üreme organlarında aylarca kalabileceği ve bunun da erektil disfonksiyona yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Araştırma, Covid-19'un akciğerler ve böbrekler dışındaki organ sistemlerinde yaygın endotel disfonksiyonuna neden olabileceğini gösteriyor.

Miami'deki Miller Okulu Üreme Ürolojisi Programı'nın direktörü ve çalışmanın yazarı Dr. Ranjith Ramasamy, "Covid-19 nedeniyle meydana gelen altta yatan endotel disfonksiyonu, endotel hücrelerine girebilir ve penis de dahil olmak üzere birçok organı etkileyebilir." diyor.

"ŞİDDETLİ EREKTİL DİSFONKSİYON YAŞIYORLAR"

Sonuçları 'World Journal of Men’s Health'de yayınlanan pilot çalışmada, "daha önce erektil disfonksiyondan şikayet etmeyen erkeklerin Covid-19 enfeksiyonunun başlangıcından sonra oldukça şiddetli erektil disfonksiyon geliştirdikleri" ifade ediliyor.

Dr. Ramasamy ve ekibi, geçmişte Covid enfeksiyonu olan iki erkekten penis dokusu örnekleri topladı ve erektil disfonksiyon için penil protez ameliyatı yaptı. Onlardan biri koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılırken; diğerinde sadece hafif semptomlar görüldü. Kontrol olarak, bir erektil disfonksiyon ameliyatı geçiren diğer iki erkekten de penis numuneleri alındı; ancak bu iki kişi hiçbir zaman Covid'a yakalanmamıştı.

Covid-19 geçiren her iki erkeğin de penis dokularında virüs belirtileri görüldü. Bu kişilerden biri sekiz ay önce iyileşmiş, diğerine ise virüs altı ay önce bulaşmıştı. Her iki iyileşmiş erkek de endotel disfonksiyonu belirtileri gösterdi.

Dr. Ramasamy, "Covid-19 enfeksiyonu geliştiren erkeklerin erektil disfonksiyonun virüsün olumsuz bir etkisi olabileceğinin farkında olmaları gerektiğini ve bu semptomları geliştirirlerse bir doktora gitmeleri gerektiğini gösteriyor" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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