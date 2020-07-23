Araştırma: Ofis çalışanları 43 günde bir izin alma ihtiyacı hissediyor

İngiltere’de 2 bin kişiyle yapılan bir araştırmaya göre, çalışanlar, yaklaşık altı haftada bir yıllık izin kullanmanın tükenmişlik sendromundan kurtulmaya yardımcı olduğunu düşünüyor. Ayrıca her 10 çalışandan yedisi, izin almaksızın uzun süre mesai yaptıklarında çok yorgun ve bitkin hissettiklerini söylüyor.

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 56’sı stresli hissettikleri, yüzde 53’ü de zihinsel sağlıklarının bozulmaya başladığını düşündükleri anda tatil yapma zamanının geldiğini anlıyor.

Her 10 kişiden üçü için alarm zilleri uykusuz gecelerin başlamasıyla çalarken, yüzde 23’lük bir kesim de kendilerini yok yere ağlarken bulduklarında tatile çıkma ihtiyacı hissediyor.

Üstelik her 10 çalışandan yedisi, yurt içi veya yurt dışı seyahat bir yana evde geçirilecek birkaç günün bile toparlanmak için uygun olacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 43’ü televizyon karşısında ayaklarını uzatmak, yüzde 41’i kitap okuyup sakince oturmaktan başka bir şey istemediğini söylüyor.

Tatile çıkan çalışanlar ayrıca uzun yürüyüşler yapmak (yüzde 43), spor yapmak (yüzde 32) ve ilgi alanlarıyla ilgilenmekten (yüzde 23) hoşlanıyor.