Bilimsel araştırma, şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu: Hamilelikte bu durum cinsiyeti etkiliyor

İnsanlarda cinsiyet, kromozomlar tarafından belirleniyor: Kadınlarda iki X kromozomu, erkeklerde ise bir X ve bir Y kromozomu bulunuyor. Cinsiyet belirlemede aktif rol oynayan Sry geni, embriyonun erkek yönünde gelişmesini sağlıyor. Bu gen, gebeliğin erken döneminde kısa bir süre aktif hale geliyor. Normalde kapalı olan Sry geni, KDM3A adlı protein sayesinde aktive oluyor ve erkek cinsiyet gelişimini başlatıyor.

ARAŞTIRMA: SRY GENİ DEMİR EKSİKLİĞİ OLURSA AKTİFLEŞMİYOR

Osaka Üniversitesi’nde yapılan iki deney, demirin cinsiyet gelişimindeki kritik rolünü ortaya koydu. İlk deneyde, hücrelerin demir emilimini sağlayan bir gen devre dışı bırakıldığında, Sry geninin aktivasyonu engellendi.

Bunun sonucunda, genetik olarak erkek olan bazı fare embriyoları dişi olarak gelişti. İkinci deneyde ise laboratuvar ortamında hücrelerin demir seviyesi düşürüldü.

Bu durumda KDM3A proteininin etkinliği azaldı ve Sry geni aktifleşemedi. Bulgular, demir eksikliğinin erkek embriyoların gelişimini olumsuz etkilediğini kanıtladı.

"İNSAN EMBRİYOLARINDA DA CİNSİYET GELİŞİMİNİDE ETKİLEYEBİLİR"

Araştırmayı yöneten Prof. Makoto Tachibana, “Bu bulgu, hamilelikte yeterli demir seviyesinin sağlanmasının kritik olduğunu gösteriyor” dedi.

Almanya’daki Duisburg-Essen Üniversitesi’nden Prof. Christoph Kleinschnitz ise, “Memelilerde cinsiyet gelişimini belirleyen genetik süreçler oldukça benzerdir. Bu nedenle çalışmanın sonuçları, gebelikte demir eksikliğinin insanlarda da cinsiyet gelişimi üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor” yorumunu yaptı.