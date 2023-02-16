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Araştırma sonuçları şaşırtıcı! Hamilelikten önce içilse bile bebeğin görünümünü değiştiriyor

16.02.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların hamilelik boyunca yedikleri ve içtikleri hem kendilerini hem de bebeklerini etkiliyor. Bu nedenle uzmanlar hamilelik boyunca zararlı alışkanlıklardan uzak durulmasının önemini vurguluyor. Ancak yapılan araştırmalara göre kadınların hamile kalmadan önce yaptıkları da bebek üzerinde etkili olabiliyor.

Araştırma sonuçları şaşırtıcı! Hamilelikten önce içilse bile bebeğin görünümünü değiştiriyor

Hamilelik sürecinde bebeğinin de sağlığını düşünen kadınlar bu süreçte doğru beslenmeye özen göstererek zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya çalışıyor. Ancak yapılan araştırmalar hamile kalmadan önceki alışkanlıkların da bebek üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Bir araştırma, hamilelikten önce içmenin bebeğinizin yüzünü değiştirebileceğini iddia ediyor.

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Araştırmacılar, haftada sadece bir küçük kadeh şarabın bebeklerin nasıl göründüğünü etkilediğini ve bunun yaşlandıkça da devam ettiğini buldu. Bunun nedeni, alkolün rahimdeki yüz gelişimini etkileyen ve beyne zarar veren fetal alkol spektrum bozukluğuna neden olabilmesidir. Daha önceki araştırmalar, hamilelik sırasında içki içmenin çocuklarda biraz daha kısa, daha kalkık bir buruna neden olabileceğini göstermiş olsa da , bu çalışma aynı zamanda hamile kalmadan önceki alkolü de ilişkilendirmektedir.

Hollanda , Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezi'nden Dr Gennady Roshchupkin şunları söyledi: “Bir çocuğun genel sağlığını yansıttığı için yüze 'sağlık aynası' derdim.
Bir çocuğun doğumdan önce alkole maruz kalması, sağlık gelişimi üzerinde önemli olumsuz etkilere sahip olabilir. "Bir anne düzenli olarak çok miktarda içerse, bu, çocukların yüzlerine yansıyan fetal alkol spektrum bozukluğuna, FASD'ye neden olabilir."

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2020'de Birleşik Krallık'ta 2,4 milyon kadar insanın FASD'ye sahip olduğuna inanılıyordu. Durum, yüzün rahimde nasıl geliştiği üzerinde gözle görülür bir etki ile daha yavaş büyümeye ve beyin problemlerine neden olur. Tedavisi olmayan ömür boyu süren bir durumdur, ancak erken teşhis semptomlar ve davranışlar için ilaçlar ve eğitim terapisi ile çocuğun gelişimini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

FASD SENDROMU BELİRTİLERİ

  • Hareket, denge, görme ve işitme
  • Düşünme, konsantrasyon ve hafıza ile ilgili problemler
  • Duyguları yönetmek ve sosyal becerileri geliştirmek
  • Hiperaktivite ve dürtü kontrolü
  • Konuşma sorunları gibi iletişim
    Bu sorunlar kalıcıdır, ancak erken tedavi ve destek, bunların çocuğun yaşamı üzerindeki etkilerini sınırlamaya yardımcı olabilir.

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Araştırmacılar, dokuz yaşındaki 3.000'den fazla çocuğun ve 13 yaşındaki yaklaşık 2.500 çocuğun 3 boyutlu görüntülerini analiz etmek için yapay zeka (AI) teknolojisini kullandı. Annelerinin içme alışkanlıkları erken, orta ve geç gebelikte doldurulan anketlere kaydedildi. Üç gruba ayrıldılar: Hiç içmeyenler, önceki üç ay boyunca içip bırakanlar ve içmeye devam edenler.

Dokuz yaşındaki çocuklarda yukarı kalkık burun ucu, kısa burun, çıkık çene ve içe dönük alt göz kapağı gibi yüz şekli değişiklikleri, hamilelikten önce veya hamilelik sırasında içen annelerle önemli ölçüde ilişkiliydi.

Ne kadar çok içerlerse, değişiklikler o kadar belirginleşiyordu. Dr Roshchupkin şunları söyledi: "Bir çocuk yaşlandıkça, bu değişikliklerin normal büyüme kalıpları tarafından azalması veya gizlenmesi mümkündür. Ancak bu, alkolün sağlık üzerindeki etkisinin de ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Bu nedenle, hamilelik sırasında belirlenmiş güvenli bir alkol tüketimi düzeyi olmadığını vurgulamak çok önemlidir.

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