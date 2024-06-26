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    4. Araştırma sonucu ortaya çıktı! Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık tehlikeli hastalığın riskini artırabilir

    Araştırma sonucu ortaya çıktı! Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık tehlikeli hastalığın riskini artırabilir

    26.06.2024 07:56
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    Bilim insanları, uzun süreli yalnızlığın yaşlılarda felç riskini artırabildiğini ortaya koydu.

    Araştırma sonucu ortaya çıktı! Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık tehlikeli hastalığın riskini artırabilir

    Sonuçları "eClinicalMedicine" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Harvard Üniversitesine bağlı T.H. Chan Halk Sağlığı bölümünden araştırmacılar, yaşlılarda uzun süreli yalnızlık ile felç riski arasındaki ilişkiyi inceledi.

    Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan Sağlık ve Emeklilik Çalışması'nın (HRS) verilerinin kullanıldığı araştırmanın ilk etabında, hiç felç geçirmemiş 50 yaş ve üzeri 12 bin 161 kişiye, yalnızlık düzeylerini ölçmeye yönelik sorular soruldu.

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    Araştırmanın ikinci etabına devam eden 8 bin 936 kişiye 4 yıl sonra da aynı sorular sorulurken katılımcıların söz konusu dönemde felç geçirip geçirmediklerine dair veriler derlendi.

    GENÇ VE YAŞLI

    Yalnızlık düzeyleri bakımından katılımcıları 4 gruba ayıran araştırmacılar, bu gruplardaki yaşlılardan son dört yılda felç geçirenlere ilişkin verileri karşılaştırdı.

    yaşlanma yaşlı kadın

    Araştırmacılar, yaşadıkları uzun süreli yalnızlık nedeniyle "kronik yalnızlık hissi yaşayanlar" grubunda yer alanların, yalnızlık düzeyi düşük olanlara oranla felç geçirmiş olma oranının yüzde 56 daha yüksek olduğunu tespit etti.

    YÜZ FELÇ

    Bu bulgular ışığında, yalnızlığın felç üzerindeki etkilerinin uzun vadede ortaya çıkabileceğini ifade eden araştırmacılar, uzun süreli yalnızlığın yaşlılarda "felç geçirme ihtimalini artıran bir risk faktörü" olabileceğini belirtti. (AA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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    felç yalnız yaşlı
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