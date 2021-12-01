HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Araştırmacılar: TikTok'un sağlık üzerindeki etkilerini incelemenin zamanı geldi

Araştırmacılar: TikTok'un sağlık üzerindeki etkilerini incelemenin zamanı geldi

01.12.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok şu anda 1 milyardan fazla kullanıcısı olmasına rağmen, halk sağlığı araştırmacıları, platformun (çoğunlukla genç) kullanıcıların sağlığı üzerinde yaratabileceği etkiler hakkında çok az şey bildiklerini söylüyor.

Araştırmacılar: TikTok'un sağlık üzerindeki etkilerini incelemenin zamanı geldi

London School of Hygiene & Tropical Medicine‘de bir sağlık politikası araştırmacısı olan Marco Zenone, “Platform çok büyük, ancak bununla ilgili neredeyse hiçbir bilimsel araştırma yok” diyor.

BENZER SORUNLARIN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMALI

Zenone, araştırmacıların TikTok'un bazı genç kızların akıl sağlığını bozmak gibi diğer platformlarla benzer sorunları olup olmadığını anlamaya başlaması gerektiğine inanıyor. Platformun ayrıca komplo teorileriyle savaşmak için hiçbir şey yapmadığı öne sürülüyor.

TikTok’ta gördüğü ‘Yardıma ihtiyacım var’ işaretini yapan kayıp kız çocuğu kurtarıldıTikTok’ta gördüğü ‘Yardıma ihtiyacım var’ işaretini yapan kayıp kız çocuğu kurtarıldı

Bu nedenle, bu ayın başlarında, uzmanların araştırması gereken alanların ana hatlarını çizen bir araştırma gündemi önerisi yayınlandı. Alkol kullanımının ve elektronik sigaranın platformda sunulma şeklini, kullanıcılar tarafından verilen tıbbi tavsiyeleri gibi konular sıkı denetlemeden geçecek. Ayrıca kişisel, hassas hikayeler paylaşan videolar viral hale gelmesi ve platformun gençlerin ruh sağlığı üzerinde Instagram gibi benzer etkileri olup olmadığı konusunda ciddi çalışmalar yapılacak. Bazı araştırmacılara göre ise “TikTok’un ne kadar erişime sahip olduğu düşünüldüğünde söz konusu denetleme için çok geç kalındı”.

Sakıncalı bulunan TikTok videoları kaldırılıyorSakıncalı bulunan TikTok videoları kaldırılıyor

ARAŞTIRMALAR TIKTOK'UN HIZINA YETİŞEMEDİ

The Verge araştırmacılara direkt olarak sorular sordu. Örneğin “TikTok’un sağlık üzerindeki etkileri hakkında neden fazla bir şey bilmiyoruz?” sorusu yöneltiğinde, “Bence platform çok hızlı bir şekilde öne çıktı ve araştırmalar yetişemedi. Şu anda TikTok’un 1 milyar kullanıcısı olduğunu biliyoruz ve ortaya çıkan birçok araştırmanın hala Facebook, Instagram ve ilgili platformlarda olduğunu ancak TikTok’ta henüz değişmediğini görüyoruz. Bu, halk sağlığı araştırmacıları olarak bizi biraz endişelendiriyor çünkü geçmişte kontrolsüz bırakıldığında neler olduğunu gördük.” ifadeleri kullanıldı.

Twitter yeni CEO’su Parag Agrawal kim?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı! Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı!
PARTNER Sınırları yine zorladı! Sınırları yine zorladı!
Lityum endişesi: Batarya fiyatları yükselebilir!Lityum endişesi: Batarya fiyatları yükselebilir!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Omicron açıklaması

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Omicron açıklaması

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Erdoğan'dan Babacan'a '6 sıfır' yorumu: Ne sen attın?

Erdoğan'dan Babacan'a '6 sıfır' yorumu: Ne sen attın?

22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde! Olay poz

22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde! Olay poz

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.