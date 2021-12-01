Araştırmacılar: TikTok'un sağlık üzerindeki etkilerini incelemenin zamanı geldi

London School of Hygiene & Tropical Medicine‘de bir sağlık politikası araştırmacısı olan Marco Zenone, “Platform çok büyük, ancak bununla ilgili neredeyse hiçbir bilimsel araştırma yok” diyor.

BENZER SORUNLARIN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMALI

Zenone, araştırmacıların TikTok'un bazı genç kızların akıl sağlığını bozmak gibi diğer platformlarla benzer sorunları olup olmadığını anlamaya başlaması gerektiğine inanıyor. Platformun ayrıca komplo teorileriyle savaşmak için hiçbir şey yapmadığı öne sürülüyor.

Bu nedenle, bu ayın başlarında, uzmanların araştırması gereken alanların ana hatlarını çizen bir araştırma gündemi önerisi yayınlandı. Alkol kullanımının ve elektronik sigaranın platformda sunulma şeklini, kullanıcılar tarafından verilen tıbbi tavsiyeleri gibi konular sıkı denetlemeden geçecek. Ayrıca kişisel, hassas hikayeler paylaşan videolar viral hale gelmesi ve platformun gençlerin ruh sağlığı üzerinde Instagram gibi benzer etkileri olup olmadığı konusunda ciddi çalışmalar yapılacak. Bazı araştırmacılara göre ise “TikTok’un ne kadar erişime sahip olduğu düşünüldüğünde söz konusu denetleme için çok geç kalındı”.

ARAŞTIRMALAR TIKTOK'UN HIZINA YETİŞEMEDİ

The Verge araştırmacılara direkt olarak sorular sordu. Örneğin “TikTok’un sağlık üzerindeki etkileri hakkında neden fazla bir şey bilmiyoruz?” sorusu yöneltiğinde, “Bence platform çok hızlı bir şekilde öne çıktı ve araştırmalar yetişemedi. Şu anda TikTok’un 1 milyar kullanıcısı olduğunu biliyoruz ve ortaya çıkan birçok araştırmanın hala Facebook, Instagram ve ilgili platformlarda olduğunu ancak TikTok’ta henüz değişmediğini görüyoruz. Bu, halk sağlığı araştırmacıları olarak bizi biraz endişelendiriyor çünkü geçmişte kontrolsüz bırakıldığında neler olduğunu gördük.” ifadeleri kullanıldı.

Twitter yeni CEO’su Parag Agrawal kim?

