Araştırmalar en güçlü 42 gıdadan biri diyor! Kanseri önlüyor, bağışıklığı zırh gibi koruyor

Su teresi içeriğinde A, K ve C vitaminleri bulunduruyor. Hem salatalarda hem de sandviçlerde kullanabileceğiniz su teresinin saymakla bitmeyen faydaları bulunuyor. New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi'nden bir ekip, su teresini 42 "en güçlü" gıdadan biri olarak sıraladı. Araştırmada verilen puanlar her bir yiyeceğin besin açısından ne kadar yoğun olduğunun yanı sıra, kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı koruma potansiyeline bağlı olarak verildi.

34 gram su teresi içerisinde kemiklerin gelişmesinde ve kanın pıhtılaşmasında gerekli olan, yağda kolaylıkla çözünen günlük K vitamini ihtiyacını karşılar. Bunun yanında su teresi, E vitamini, tiamin, riboflavin, B6 vitamini, folat, pantotenik asit, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum ve bakır içerir.

KANSERİ ÖNLÜYOR

Çeşitli bilimsel çalışmalar su teresinin sağlığa olan faydalarına odaklanmıştır. 2007'de American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir makale, her gün su teresi tüketmenin kanser riskini azaltma potansiyeline sahip olduğunu buldu.

Bir denemenin parçası olarak 60 yetişkin, sekiz hafta boyunca her gün 85 gram çiğ su teresi yedi. Bunun tüm katılımcılarda DNA hasarını azalttığı bulundu.

BAĞIŞIKLIĞI ZIRH GİBİ KORUYOR

Turpgiller ailesinden gelen su teresi, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan antibakteriyel maddeler içeren bir gıdadır. Su teresi şişlik ya da doku hasarını düzeltmede de etkilidir. Serbest radikallere karşı savaş açarak, bağışıklık korunmasında, göz sağlığının iyileşmesinde ve kan şekeri kontrolünde önemli bir rol oynar.

KEMİKLERİN VE DİŞLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesinde etkili olan kalsiyum, su teresinin içerisinde de yer alır. Su teresi iyi bir miktarda kalsiyum sağlamasının yanında kemiklerin güçlenmesinde etkili olur. Bunun yanında magnezyum ve K vitamini kaynağıdır.

KAN BASINCINI DENGELİYOR

Potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi mineraller, kan basıncı seviyesinin düzenlenmesinde etkili olur. Su teresi de hem magnezyum hem de kalsiyum açısından faydalı bir kaynak olarak bilinir. Bu nedenle kan basıncını düzenlemede önemli etkilerde bulunur. Bağlantılı olarak tansiyonun da düşmesini sağlar.

SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI

Su teresi antioksidanlar ve vitaminler bakımından yüksek sebzelerden biri.

Diyetisyen Stephanie Nelson; su teresi K vitamini, C vitamini ve A vitamini bakımından yüksektir.

Ayrıca brokoli, karnabahar ve Brüksel lahanasının yanı sıra turpgillerden sebze ailesinin bir parçasıdır.

Turpgil sebzeler, kansere ve diğer hastalıklara neden olabilecek hücre hasarını önlemeye yardımcı olan güçlü antioksidanlara sahiptir.

Güçlü antioksidan özellikleriyle su teresi, oksidan stresi azaltmaktan bazı kanserlerin gelişimiyle ilişkili doku hasarını azaltmaya kadar birçok fayda sunuyor.

SU TERESİNİN BESİN DEĞERİ

Kalori bakımından düşük olan bu bitki çeşitli besin değerleri içerir. 34 gram su teresi şu besin değerlerini barındırır:

Kalori: 4

Protein: 0.8 gram

Yağ: 0 gram

Karbonhidrat: 0.4 gram

Lif: 0,2 gram

A Vitamini: Günlük Alım Düzeyi (RDI) %22'si

K Vitamini: RDI'nın %106'sı

Kalsiyum: RDI'nın %4'ü

C Vitamini: RDI'nın %24'ü

Manganez: RDI'nın %4'ü