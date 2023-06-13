HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Amca öldü, yeğen ağır yaralandı

Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Amca öldü, yeğen ağır yaralandı

13.06.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan akrabalar arasındaki kavgada silahlar çekildi. Güdül ilçesindeki olayda birbirlerini silahla vuran amca öldü, yeğen ise ağır yaralandı. İşte haberin detayları...

Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Amca öldü, yeğen ağır yaralandı

Ankara'nın Güdül ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada birbirlerine silahla ateş eden amca hayatını kaybetti, yeğeni ağır yaralandı.

Garipçe Mahallesi Kurukavak mevkisinde karşılaşan ve aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen amca Akif Ç. (70) ile yeğeni Adil Ç. (44) tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine amca Akif Ç, silahla yeğenini ağır yaraladı. Adil Ç. de yakınında bulunan av tüfeğiyle amcasını vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güdül Devlet Hastanesine kaldırılan Akif Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yeğen Adil Ç. de buradaki tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti! Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti!
Yeni parti kurabileceği iddia ediliyordu! İmamoğlu'ndan açıklamaYeni parti kurabileceği iddia ediliyordu! İmamoğlu'ndan açıklama
'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi
Anahtar Kelimeler:
Ankara kavga arazi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında

19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

İstifa sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt!

İstifa sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.