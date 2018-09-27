Arazi tartışması cinayeti

Adana'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi’ndeki bir arazinin kiralanmasıyla ilgili çıkan tartışmada, Mehmet A. (56) tartıştığı Ali Ağar’ı (63) av tüfeğiyle vurdu.

Ağar olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli Mehmet A. ve onu azmettirdiği iddia edilen Ufuk D. (42) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

