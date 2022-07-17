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Arazide buldu, incelenmesi için üniversiteye gönderdi! "Önce taş diye düşündüm fakat..."

17.07.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Babur köyünde Taner Ünsal, köy arazisinde 50 kiloluk bir taş buldu. Ünsal, önce taş diye düşündüğünü fakat biraz inceledikten sonra taşta değişiklik olduğunu gördüğünü ifade etti. Ünsal, mıknatıs da tutan, içinde çeşitli madenlerin olduğunu düşündüğü taşı incelenmesi için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderdi.

Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Babur köyünde 50 kiloluk bir taş bulan Taner Ünsal, taşın içinde çeşitli madenlerin olduğunu düşünüyor. Ünsal, farklı bileşenler içerdiğini düşündüğü taşı köy arazisinde bulduğunu söyledi. Ünsal, “Önce taş diye düşündüm fakat biraz inceledikten sonra taşta değişiklik olduğunu gördüm. Taş olarak düşündüğüm şey yaklaşık 50 kilogram civarında” dedi.

"MIKNATIS DA TUTUYOR"

Taş üzerinde inceleme yaptığını ve taşın bir bölümünü kırdığını söyleyen Ünsal, “Kırılan bölümün yaptığım internet araştırmalarına göre maden olduğunu düşünüyorum. Taş üzerinde her çeşit metal var, mıknatıs da tutuyor. Taş üzerinde alüminyum, bakır, demir, çinko karışımları olduğunu da düşünmekteyim” diye konuştu.

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Bulduğu taşın araştırılmasını isteyen Ünsal, taşı incelenmek üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir çanakkale 18 mart üniversitesi taş
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