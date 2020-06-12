Arazisinin büyük bölümünü ailesine değil iki file miras bıraktı!

Hindistan'ın doğu eyaleti Bihar’da bulunan bir köyde yaşayan 59 yaşındaki Akhtar Imam, vasiyetini değiştirme karar aldı. Ancak Imam'ın bu kararı eşini ve çocuklarını mutsuz etti.

2.5 hektarlık araziyi miras olarak Moti (İnci) ve Rani (Kraliçe) adındaki iki filine bırakacağını belirten Imam verdiği demeçte şunları söyledi:

"Sadece, ailemden hiçbir farkı olmayan Moti ve Rani'nin sıkıntı çekmelerini istemiyorum.

Fillerimin, bakımsızlıktan sokaklarda ve ıssız alanlarda ölen öksüz ve terk edilmiş esir fillerin kaderini yaşamasını istemiyorum."

Imam, anneleri öldüğünden beri 20 yaşındaki Moti ile 15 yaşındaki Rani'ye bakıyor.

Araziyi serbestçe gezme hakkına sahip her filin gece gündüz kendisine bakan 2 personeli var.

Geçen sene uyurken, fillerin kendisini öldürmeye çalışan suçlulardan koruduğunu anlatan Imam, o günden beri iki kardeşe olan sevgisinin de arttığını söyledi.

"Kapıyı açtığımda, fillerin neden hortumlarıyla ses çıkardıklarını anladım. Suçluları kovaladıklarını gördüm" diyen Imam, "Benim için koruma gibi çalışan fillerim sayesinde hayattayım" diye ekledi.

Arazisini ve evinin bir kısmını eşine ve çocuklarına bırakacağına rağmen ailesini mutlu etmeye başaramadığını belirten Imam, “Fillerim benim için bir göstermelik eşya olmadığını anlamıyorlar... Fillerimle ilişkim hayat boyu sürecek türden. Biz birbirimizi seviyoruz" dedi.



