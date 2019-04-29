"Arda Boyları" balesi Trabzon'da sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Trakya türkülerinin modern dansla harmanlandığı "Arda Boyları" balesini Trabzon'da sahneledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "3. Trabzon Opera ve Bale Günleri" kapsamında, birbirine kavuşamayan aşıklar Halime ve Recep’in hikayesini anlatan eser, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı eserin koreografisi ve rejisi Özgür Adam İnanç, müzikleri İsmail Sezen ve Arda Erdem tarafından hazırlandı. Librettosunu Ayşegül Çevik'in yazdığı eserin dekoru Hakkı Kandır, kostümleri Gülnur Çağlayan, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.

Tek perdelik eserde Ilgaz Erdağ, Orçun Ünal, Nazmiye Khozashvili, Orkun Baydoğan, Özlem Özdemir, David Khozashvili, Damla Oktay, Cem Şenoğlu'nun yanı sıra 20 dansçı daha rol aldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Trabzon Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin katkılarıyla organize edilen "3. Trabzon Opera ve Bale Günleri", yıl içinde seyirciden büyük beğeni alan ve kapalı gişe sahnelenen "Arda Boyları" modern dansıyla sona erdi.

