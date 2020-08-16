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Ardahan'da kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 22:27 | Son Güncelleme

Ardahan'da tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerinde her yıl Ağustos ayının ortasında yaşanan kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı.

Ardahan'da kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı

Kura Nehri boyunca uçan milyonlarca beyaz kelebek, tarihi Halil Efendi Köprüsü'ndeki ışıkların yanı sıra şehir merkezindeki ışıklara da yönelip mahallelerde, cadde ve sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında uçuşarak vatandaşların tabiriyle ‘ölüm danslarını’ yapmaya başladı. Kelebeklerde en fazla yoğunluk yine tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerinde görüldü. Havanın kararmasıyla birlikte gece kar yağar gibi akın akın gelen kelebekler, Kura Nehri üzerinden uçarak eski tarihi köprüdeki ışıklarda toplandı. Kar yağıyor hissi veren bu müthiş olayı duyan Ardahanlılar, köprü üzerine gelerek tabiat olayına tanıklık etti.

"BU GÖRSEL ŞÖLEN BİZİ MUTLU EDİYOR"

Kelebekleri izleyen vatandaşlardan Şahin Şirin, kelebeklerin topluca ölümünün kentte her yıl aynı dönemde gerçekleştiğini anlatarak, "Her yıl tekrarlanan bu olaya bu yıl da tanıklık ettik. 16 Ağustos ile 22 Ağustos tarihleri arasında çıkan ve bir gün içinde ölen kelebekler tarihi köprü üzerindeki ölüm uçuşuna başladı. Bu görsel şölen bizi mutlu ediyor." dedi.

Yaklaşık 3 gün boyunca sürecek olan ölüm uçuşu, her gün özellikle akşam ve gece saatlerinde gerçekleşiyor.

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