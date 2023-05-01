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Ardahan'da zift tankında patlama! Dehşet anlarını anlattı: 'Her şey bir anda oldu'

01.05.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da geçtiğimiz günlerde bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında patlama meydana geldi. Olayda yaralanan işçi Ümit Taşlan yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Taşlan, "Zaten her şey bir anda oldu. Alevlerin üzerimize geldiğini gördük ve yere düştük, sonrasını hatırlamıyoruz" dedi.

Ardahan'da zift tankında patlama! Dehşet anlarını anlattı: 'Her şey bir anda oldu'

Ardahan'ın Damal ilçesinde bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında, 27 Nisan'da öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümit Taşlan ile Ercan Demir (45), Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne, Okay Yıldırım (29) Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yanık Yoğun Bakım Ünitesi'ne, Nuri Cansever (45) ise ambulans uçak ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Taşlan ile Demir de hayati tehlikeyi atlattı.

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"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Patlamada yüzü ve elleri yanan evli ve 2 çocuk babası Ümit Taşlan, "Arkadaşlar ile malzemeleri topluyorduk. Tankın yanında değildik ama patlama şiddetli olunca bu hale geldik. Zaten her şey bir anda oldu. Alevlerin üzerimize geldiğini gördük ve yere düştük, sonrasını hatırlamıyoruz. Şu an gözlerim şişlikten dolayı kapalı. Çok şükür, hepimiz yaşıyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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