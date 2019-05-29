Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali

Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "kulların tuzakları bulunduğunu ancak Allah'ın da hesabı olduğunu, bu hesabın nasıl döneceğini göreceklerini" söyledi. CHP'den yaklaşık 8 ay önce "hukuksuz, adaletsiz şekilde, sudan bahaneyle ihraç edildiğini, bunun siyasi bir kumpas olduğunu" savunan Yılmaz, "Partide benim varlığımdan, düşüncelerimden rahatsız olanlar belli ki uzun süredir bahane gözetiyorlardı." dedi.

Yılmaz, kendisini partiden ihraç eden anlayışın mahkemeye de yansıdığını öne sürerek, mahkemenin kararının hukuki değil siyasi olduğunu, dava dosyasındaki sağlam delillere rağmen 3 dakika içinde karar verildiğini, ihracının kesinleştiğini söyledi. Yılmaz, mahkeme kararının hukukun çiğnenmesi olduğunu öne sürdü.

"İHANETE UĞRADIM, İÇERİDEN BIÇAK YEDİM"



48 yıllık hayatının her döneminin mücadeleyle geçtiğini ifade eden Yılmaz, ilke edindiği, siyasi emanet olarak üzerinde taşıdığı değerlerin bulunduğunu anlattı. Yılmaz, üzerinde Bilge Kağan, Sultan Baybars, Selahattin Eyyubi, Kanuni, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk'ün emaneti olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: