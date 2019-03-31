ARDAHAN SON DURUM

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:21 | Son Güncelleme

ARDAHAN MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 41Açılan Sandık Oranı : % 91,11Kullanılan Oy : 10.833Geçerli Oy : 10.787Katılım Oranı : % 85,45
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 46,75.037AK PARTİYUNUS BAYDAR% 39,954.309DİĞER% 10,021.081İYİ PARTİMETE ÖZDEMİR% 3,09333SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAPAN% 0,0910VATAN PARTİSİÖZCAN GÜVEN% 0,089DSPİMKAN BALCI% 0,044BTPERHAN KAYA% 0,022TKPMURAT ÖZDEMİR% 0,022* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

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Açılan Sandık Oranı : % 88,89Katılım Oranı : % 80,09
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİKEMAL YAKUP AZİZOĞLU% 71,04979CHPMEHMET MÜLAZİM KARAÇAY% 25,76355MHPÇAĞRI ALKANAT% 2,4734BTPMURAT AKDENİZ% 0,7310DAMAL

Açılan Sandık Oranı : % 20Katılım Oranı : % 91,3
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPERGİN ÖNAL% 54,76138DSPMEHMET ALİ AKKUŞ% 23,0258AK PARTİÖZGE DERDİYOK% 20,2451BTPAHMET HAYDAR CENK% 1,193TOLGA EREZERTOLGA EREZER% 0,792GÖLE

Açılan Sandık Oranı : % 40Katılım Oranı : % 79,07
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİLHAN GÜLTEKİN% 33,33454CHPÖZEL ÖZEN% 31,2425DPAKIN İSMAİLOĞLU% 25,55348DİĞER% 6,5389HDPNİZAMETTİN ÖZTÜRK% 1,9827MHPOKTAY ARSLAN% 1,0314SAADET PARTİSİMEHMET ŞİMŞEK% 0,375HANAK

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 81,95
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPAYHAN BÜYÜKKAYA% 45,85823AK PARTİTAŞDEMİR ÇOBAN% 41,56746DSPNECAT TUNA% 11,09199MHPŞAHİN LAÇİN% 1,0619İYİ PARTİHÜSEYİN ÇAĞ% 0,285BTPPAKİZE DOĞAN% 0,112SAADET PARTİSİSERHAT BALCI% 0,061POSOF

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 86,03
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİCAHİT ULGAR% 53,3671CHPONUR BAYRAKTAR% 40,35508MHPCEVDET DEMİR% 6,1277SAADET PARTİSİHAKAN YILDIRIM% 0,162BTPGÜLLÜ NUROĞLU% 0,081

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