HABER

Ardahan ve Kars'ta ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

Ardahan ve Kars'ta ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 9 gözaltı

Ardahan ve Kars'ta düzenlenen operasyonda, İstanbul'da para karşılığında sınava girmeden ehliyet alındığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı.

E.A. aracılığıyla 7 bin lira karşılığında İstanbul'da bulunan sürücü kursları üzerinden usulsüz ehliyet alındığının tespit edilmesi üzerine Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekiplerince iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yazılı sınav tarihlerinde İstanbul'a gitmedikleri, sınava girmemelerine rağmen sınavlara girmiş gibi gösterildikleri öne sürülen M.D, E.G, R.B, H.B, A.B, İ.B, Z.K. ve B.B. ile zanlılara aracılık eden E.A. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında aranan firari K.A'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı.

PARTNER Uzmanlar reçeteyi verdi: İnce bel için... Uzmanlar reçeteyi verdi: İnce bel için...
Gelin ve damat, düğün salonundan çekiciyle ayrıldıGelin ve damat, düğün salonundan çekiciyle ayrıldı
Balık- ekmek yiyenler teknelerin kaldırılmasını istemiyorBalık- ekmek yiyenler teknelerin kaldırılmasını istemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan ehliyet operasyon

En Çok Okunan Haberler

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Memur ve memur emeklisine zam göründü

Memur ve memur emeklisine zam göründü

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri açıkladı: Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü

Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama

Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Sınırda hareketlilik! Az önce başladı

Korkunç! Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Son dakika: Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Adıyaman'da terör operasyonu! Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Terörden temizlenen Şerafettin Dağı, dağcıların yeni gözdesi oldu

Terörden temizlendi! Dağcıların yeni gözdesi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.